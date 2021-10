Pian piano migliorano le condizioni di Vittoria Lucia Ferragni, la seconda figlia di Fedez e di Chiara Ferragni. La piccola, nata sette mesi fa, ha contratto un virus del raffreddore da suo fratello Leo, in seguito al quale a causa di febbre alta e problemi di respirazione Fedez e Chiara Ferragni hanno ritenuto opportuno portarla in ospedale.

“Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione. Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore, che però nei bimbi piccoli come lei, dà luogo a situazioni da dover tenere sotto controllo. Lei è stanca ma sta bene”. Infatti da qualche giorno Leone veniva spessp inquadrato dai genitori intento a fare l’aerosol, proprio per combattere i sintomi del raffreddore.

Su Instagram Chiara Ferragni ha pubblicato una foto che ritrae la famiglia tutta unita al completo con mamma e papà sorridenti con in braccio i piccoli di casa pronti allo scatto. Un’immagine vecchia, come specifica Chiara Ferragni, ma che funge da buono auspicio affinché la piccola possa tornare a casa il più presto possibile, dopo questi giorni sotto osservazione in ospedale. L’influencer condivide la sua preoccupazione e anche il suo tormento nel vedere la bambina in preda ai sintomi del raffreddore.





“Una vecchia foto perché onestamente non vedo l’ora di essere tutti a casa e riuniti come una famiglia. Vittoria sta migliorando ogni giorno e siamo così grati per tutta la buona energia che ci state mandando. Vedere il proprio bambino malato è davvero l’esperienza più spaventosa che si possa fare e la salute è davvero il lusso più grande, non dimenticatelo mai”

Nelle ultime ore l’influencer aveva pubblicato un aggiornamento circa le condizioni di salute della piccola Vittoria: aveva rassicurato i fan, dicendo che la bambina stava reagendo bene alle cure fatte in ospedale e che stava man mano migliorando: “Speriamo continui così nei prossimi giorni”, ha scritto su Instagram attraverso delle Stories. Anche Fedez in questi giorni aveva rassicurato i fan, aggiornandoli e dichiarando che, in ogni caso, non si trattasse di nulla di grave. Insomma la situazione è in continuo miglioramento ma sono necessari ancora dei giorni affinché torni tutto alla normalità.