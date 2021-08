Vacanze, rigorosamente italiane, infinite per Chiara Ferragni, Fedez e i piccoli Leone e Vittoria. Dopo Puglia e Sardegna i Ferragnez si godono questi ultimi giorni di agosto a bordo di uno splendido yacht che è da pochi giorni attraccato nel Golfo di Napoli. “Siamo salpati ieri dalla Sardegna – ha raccontato Chiara Ferragni su Instagram – e abbiamo viaggiato tutta la notte in direzione costiera amalfitana. Trascorreremo alcuni giorni in costiera amalfitana e tra Ischia, Capri, Positano, Amalfi”.

Ovviamente l’influencer da quasi 25 milioni di follower non ha mancato di raccontare le sue giornate. Ha condiviso foto, video e Storie dei bagni a Ischia, del quinto ‘complemese’ di Baby Vittoria – festeggiata con una torta come ormai da tradizione anche in barca -, dei baci appassionati con il marito, dei suoi look stratosferici e anche immagini con le sorelle Valentina e Francesca.

Chiara Ferragni, il look per Capri non piace a tutti

Si è anche mostrata al naturale Chiara Ferragni. In una versione del tutto inedita: coi capelli ricci e senza trucco. Il tutto senza però dimenticare il lavoro: Chiara Ferragni ha fatto sapere che è disponibile in tutto il mondo la sua nuova linea per la scuola realizzata con il noto Pigna con cui ha prodotto tutti gli accessori necessari per il rientro tra i banchi.





Sono firmati Chiara Ferragni anche quaderni, astucci, diari e persino un set di gomme, matite e raccoglitori ad anelli. Già da diversi giorni i fan possono acquistare tutto sul suo sito ufficiale e ora anche in cartoleria. Nel frattempo è sbarcata a Capri ma il look scelto per la serata non è piaciuto proprio a tutti i suoi follower.

Chiara Ferragni ha indossato un jeans a vita alta e sopra un top argentato in tricot ma questa ultima scelta ha scatenato l’ironia di molti. C’è chi ha scherzato paragonandolo alle “presine per la cucina” e ai “sottopentola” e chi ha fatto notare di avere “un set di sottobicchieri uguali”. Per altri quel top non le dona e per qualcuno è addirittura “terribile”.