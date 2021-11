Ennesima bufera su Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale dovrebbe ormai essere abituata agli attacchi dei numerosi hater, anche se la sua pazienza ha pur sempre un limite. E dunque è stata costretta a prendere una decisione immediata per stoppare le polemiche degli utenti. Dopo aver pubblicato un post sui social network, ha dovuto fare dietrofront ed eliminare tutto visto che erano esplose le proteste. Resta da capire se vorrà fare alcune precisazioni nelle prossime ore o se vorrà chiudere così l’argomento.

Intanto, Fedez ha iniziato a lavorare non poco su Twich, la piattaforma dove si intrattiene in live. Sempre più spesso è ospite del marito anche Chiara Ferragni che si trova sempre più a suo agio davanti alla telecamera fissa. Si divertono come non mai, risate, a volte anche qualche discussione. Qui il rapper chiede alla moglie quale sia il se** migliore e lei non attende a replicare: “Quello da sola”. Fedez resta basito, ma non è finita. Chiara Ferragni poco dopo è costretta a rimproverare il marito per un rutto in diretta.

Il marito Fedez ha presentato a tutti il suo nuovo lavoro, infatti ha pubblicato l’album di inediti, che si intitola ‘Disumano’, e che contiene anche la canzone ‘La Cassa Spinge 2021’. Chiara Ferragni, probabilmente come omaggio al rapper originario di Milano, ha voluto condividere una frase del nuovo brano ma è successo il putiferio. La frase scelta dalla mamma di Leone e Vittoria è stata ritenuta inadeguata e sono partiti attacchi durissimi nei suoi confronti. Fino alla scelta di cancellare il suo messaggio.





Per l’esattezza Chiara Ferragni aveva pubblicato una sua foto e scritto: “Meglio una cagna viva che una gatta morta come mantra della vita”. Non sono state gradite queste parole riportate dall’imprenditrice digitale, che ha quindi eliminato tutto perché molto probabilmente innervosita da quelle critiche inaspettate. Non è dunque la prima volta che finisce nel vortice delle polemiche, ma la donna ha sempre reagito a testa alta. Vedremo se sbotterà contro di loro oppure se preferirà rimanere in silenzio.

Fedez ha invece fatto il suo personale regalo a Vittoria. Anche per la più piccola di casa Fedez ha scritto una canzone che si intitola “Vittoria”, ricalca il nome della figlia, e non potrebbe essere una scelta più tenera: la nuova canzone di Fedez è una vera e propria dichiarazione d’amore per la più piccola di casa Ferragnez. Che il cantante fosse un papà dolcissimo è ormai un dato di fatto e questa canzone lo dimostra.