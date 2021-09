Splendida notizia per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale non ha nessuna intenzione di fermarsi ed è riuscita a inanellare un altro risultato straordinario. Nei giorni scorsi ha risposto per le rime a Pio e Amedeo, che hanno ironizzato su Fedez durante la loro ospitata ai ‘Seat Music Awards’ condotti su Rai 1 da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Ora la donna è stata in grado di conquistare un altro prestigioso traguardo, che inevitabilmente le permette di assumere ancora più importanza.

Chiara Ferragni, dopo le critiche, si è già presa una soddisfazione perché le fan correvano ad accaparrarsi il reggiseno (che costa 29,90 euro) e lo slip in pizzo, che invece è ancora disponibile e costa 12 euro. Risultato? Il completino intimo che ha fatto tanto scalpore è andato sold out negli store Intimissimi in soli 15 minuti come, riporta Webboh, rivela su Linkedin Gianluca Perrelli, CEO di Buzzoole, azienda leader nello sviluppo di strategie e campagne di influencer marketing. Ma veniamo ad ora.

Chiara Ferragni, come ha annunciato lei stessa sul suo profilo Instagram ufficiale, ha sottoscritto un altro accordo importantissimo. Ricorderete infatti gli annunci in pompa magna riguardanti ‘Tod’s’, ‘Monnalisa’ e ‘Aeffe’. E ora ha ottenuto un’altra collaborazione fondamentale. Tra l’altro, il titolo in borsa del gruppo è praticamente volato, avendo ottenuto nella prima seduta di Piazza Affari un +13%. Ma vediamo quindi dove la vedremo all’opera nei prossimi mesi per la gioia dei fan.





Come scritto da Chiara Ferragni sui social network, è stato messo nero su bianco sull’accordo tra lei e ‘Safilo’: “Accordo pluriennale per il design, la produzione e la distribuzione della prima collezione eyewear in licenza a marchio Chiara Ferragni. L’intera gamma di occhiali, sia da sole sia da vista, verrà presentata per la Primavera Estate 2022 e sarà disponibile da gennaio 2022”. Non solo un aspetto positivo per la sua vita professionale, ma anche per quello dell’azienda, che ha registrato il cosiddetto boom.

Sono trascorsi tantissimi anni da quando Chiara Ferragni muoveva i primi passi sul web e in tanti, forse, non ricordano come è cambiata in questi anni. Pochi ricordano quando giovanissima si faceva chiamare Diavoletta87 sul social network Netlog e, come ha ricordato anche lei recentemente era ‘tamarra e truzza”. Su Netlog e il sito che aveva creato su Altervista postava foto in cui sfoggiava i suoi outfit e fidanzati.