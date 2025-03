Rocco Siffredi, a quanto pare c’è una lieta notizia in famiglia. Notizia che avrebbe emozionato più di tutti proprio l’attore. Ultimamente si è parlato di lui per Blue, un film di genere drammatico diretto da Eleonora Puglia, con la partecipazione di Alexia Cozzi e Shaen Barletta dove l’attore è la guest star.

Il film, che racconta la storia di Luce, una giovane studentessa che deve affrontare scelte difficili e un mondo ricco di illusioni, ossia quello del web, fatto di siti e social a sfondo erotico, vede nel cast anche una ex dama di Uomini e Donne, Veronica Ursida, che su social si è detta entusiasta di lavorare a questo nuovo progetto.

Rocco Siffredi, bella notizia in famiglia

Ma la bella notizia su Rocco Siffredi riguarda la sfera privata, non professionale. Matrimonio in vista per il figlio Lorenzo Tano? Come si ricorderà il giovane si è legato alla ballerina professionista Lucrezia Lando durante la sua esperienza a Ballando con le Stelle nel 2023.

E dalla scintilla scoccata in studio la relazione si è fatta ben presto solida. Al punto che i due sarebbero già intenzionati a mettere su famiglia. Lo sostiene Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, in edicola questa settimana: “Siffredi junior avrebbe già scelto l’anello per la sua futura Rosa. Il più entusiasta di tutti è papà Rocco”, si legge.

L’attore è infatti già emozionatissimo all’idea di diventare nonno: “Non vedo l’ora di diventare nonno, magari di una bella bambina”, ha commentato così la notizia, confermandola, Rocco Siffredi al magazine. Insomma, matrimonio in vista per la coppia che due anni fa si è conosciuta da Milly Carlucci. Lui tra l’altro era reduce da una cocente delusione d’amore e non aveva in mente di rinnamorarsi. Ma Lucrezia gli ha fatto cambiare idea. Certo, a guardarsi indietro chi l’avrebbe mai detto che sarebbero stati fiori d’arancio?