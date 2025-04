Clementino è uno dei coach di The Voice Senior ma anche uno dei rapper più affermati del panorama musicale italiano. Classe 1982, ha iniziato la sua carriera musicale all’età di 14 anni anche se la svolta è arrivata tra il 2004 e il 2006, quando ha firmato il suo primo contratto. Ha anche avuto occasione di mettersi in gioco sperimentando la carriera da attore e di personaggio televisivo e infatti come detto al momento è su Rai1 con Antonella Clerici.

E proprio dopo la semifinale del talent riservato agli over ha deciso che era arrivato il momento di sbottonarsi sulla sua vita privata. A sorpresa, poche ore dopo la puntata Clementino ha infatti presentato su Instagram la nuova fidanzata. Dopo la fine della storia con l’ex Martina Difonte, il rapper era tornato single ma ora a quanto pare è di nuovo innamorato.

Clementino presenta la nuova fidanzata

L’amore tra Clementino e Martina Difonte era durato due anni, dal 2021 al 2023, quando il rapper napoletano aveva confermato la fine della loro relazione in tv, ospite da Serena Bortone. In quell’occasione, come in molte altre della sua vita, era stata la sua famiglia ad aiutarlo a superare il momento di difficoltà.

Ora però il giudice di The Voice Senior sorride accanto a un’altra ragazza con cui è attualmente in vacanza in Oriente. Così, all’improvviso i tanti follower di Clementino hanno scoperto questa importante novità nella sua vita. “Finalmente!”, “Che dolcezza”, “Evvai, vi auguro il meglio”, “Che belli”, si legge tra i tanti commenti al post.

Non si sa nulla però di questa ragazza, solo che sta facendo con lui un viaggio in Giappone. Sotto alla gallery Clementino ha scritto un bel messaggio d’amore: “YOU. Ero perso nella nebbia e poi sei arrivata Tu. Ora finalmente è Tutto Fantastico. Baby ti porto in Oriente”.