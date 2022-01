In questi mesi si sono rincorse decine e decine di voci sulle condizioni di salute di Charlene Wittstock, la principessa consorte del Principato di Monaco. Lo scorso anno la moglie del principe Alberto II di Monaco è partita alla volta del Sudafrica e ha subito diverse operazioni che le hanno impedito il ritorno a casa.

All’inizio si è vociferato che questa lunga assenza fosse sentore di una crisi di coppia, ma la casa reale ha sempre smentito, imputando l’assenza della principessa solo alle sue condizioni di salute. La famiglia si era riunita in estate con Alberto di Monaco che aveva raggiunto il Sudafrica con i suoi due figli per permettere loro di rivedere la mamma.

“Charlene di Monaco soffre della sindrome di Rebecca”: cosa è e i sintomi

Tuttavia Charlene a causa di una operazione non poteva volare e quindi fare rientro a casa, cosa che ha potuto fare solo i primi di novembre. Con un aereo privato del Principato di Monaco la principessa è tornata a casa e ha potuto riabbracciare il marito e i figli Jacques e Gabriella. Purtroppo le sue condizioni di salute sono peggiorate e poco dopo Charlene è stata nuovamente ricoverata in una struttura.





A confermare le voci era stato il marito Alberto con una nota ufficiale da Palazzo e in questi giorni i magazine Schlager e LC News hanno parlato di una sindrome che potrebbe aver colpito la principessa: la sindrome di Rebecca, una particolare forma di gelosia scatenata dal passato amoroso e sessuale del proprio partner, cosa che spesso causa una rottura nell’equilibrio di coppia.

Quali sono i sintomi? Come spiega il sito istitutopsicoterapie.com “chi ha la sindrome di Rebecca indaga costantemente sulla vita di coppia passata del partner per avere un senso di controllo ma rimanendone poi intrappolato. È un’ossessione che impedisce di vivere il presente in maniera serena proprio per l’ansia che la caratterizza che si palesa in eccessi di rabbia e aggressività sempre più incontrollabili”.