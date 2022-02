“È sfigurata”. Charlène di Monaco, una terribile voce: il vero motivo per cui è scomparsa

Quando il primo luglio del 2011 si sono sposati nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo. La storia d’amore tra Charlène Lynette Wittstock e Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi sembrava la più classica delle favole. Lei bellissima, modella e nuotatrice, lui, scusate se è poco, principe di Monaco dal 2005. Le foto del matrimonio celebrato nel cortile del Palazzo dei Principi hanno fatto il giro del mondo. E hanno fatto sognare tutti.

Negli ultimi anni, però, un destino nefasto sembra essersi abbattuto su Charlène di Monaco. La principessa ha abbandonato il Principato e si è recata in Sudafrica dove si è dovuta sottoporre a diverse operazioni chirurgiche. Tutto a causa di una patologia che ha interessato naso, orecchie e gola. Come se non bastasse si sono moltiplicate le voci di una crisi con il marito, indiscrezioni sempre smentite da Alberto. Nelle ultime ore altre brutte notizie circolano sulla ‘principessa triste’.

Intanto Charlène di Monaco avrebbe dovuto partecipare alla festa di Santa Devota, patrona del Principato, che è iniziata il 26 gennaio. Ma della moglie di Alberto non c’è stata traccia. Anzi, al suo posto, o meglio al fianco del principe, si è materializzata Nicole Coste. Proprio la donna con la quale Alberto ha avuto un figlio, la stessa donna che da un po’ di tempo a questa parte sembra la ‘vera’ principessa almeno a giudicare dai suoi – ottimi – rapporti con la famiglia Grilamdi. E Charlène?





L’ultimo gossip arriva dalla Spagna. Charlène di Monaco non è depressa. Il vero problema, la causa di questa aurea di negatività che la avvolge da tempo risiederebbe in un’operazione di chirurgia estetica non riuscita. A quanto risulta la principessa, di rientro dal Sudafrica, si è sottoposta ad un intervento al viso a Dubai. Purtroppo l’intervento è stato sbagliato e proprio per questo motivo Charlène è rimasta, durante il suo soggiorno di novembre a Monaco, tutto il tempo con la mascherina.

Ormai non è un mistero. Charlène è scomparsa dalla vita pubblica di palazzo. E forse non è un caso se sempre più spesso Alberto si fa vedere in compagnia di Nicole Coste. Tra le due, va ricordato, i rapporti non sono buoni, anzi. Mentre dal Palazzo continuano ad uscire comunicati di questo genere: “la convalescenza della Principessa procede in maniera incoraggiante e soddisfacente”. Ma chi ci crede ormai? Recentemente anche Alberto è stato costretto ad intervenire sulla stampa ribadendo: “Non ci sono né problemi di coppia, né malattie terminali”. Ma è un fatto che la splendida favola d’amore tra lui e Charlène sia diventata oggi un lontano, sbiadito ricordo.