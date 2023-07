Chanel Totti, ci risiamo. La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti ancora nel mirino degli hater. Nonostante abbia solo 16 anni è già un personaggio social: sul suo profilo Instagram vanta quasi 400mila follower, cui racconta la sua vita tra feste, shopping e immagini del quotidiano con i famosi genitori e i fratelli. Ma ogni volta che pubblica qualche contenuto viene letteralmente sommersa dalle critiche. Di recente ha sostenuto la mamma in studio, all’Isola dei Famosi, e anche in quell’occasione non sono mancati commenti al veleno.

Seduta tra il pubblico del reality show che si è appena concluso con il fidanzato, Chanel Totti è stata più volte inquadrata dalle telecamere. E per molti è apparsa molto diversa in tv rispetto a come si mostra sui social. Al punto che qualcuno ha avuto difficoltà a riconoscerla: “Completamente diversa”, “Vero sulle foto sembra un’altra…Si vede che è una bambina ,come giusto che sia”, “Completamente diversa da come appare in foto …. I filtri assurdi”, si legge sotto al video condiviso dalla pagina fan di Ilary Blasi.

Chanel Totti in vacanza: “Facile coi soldi di mamma e papà”

Ora è arrivato il momento di partire e per questo inizio estate 2023 la sorella di Cristian e Isabel è volata a Los Angeles, in California, con loro, papà Francesco Totti e la sua compagna, Noemi Bocchi. E non ha dimenticato di farlo sapere ai suoi fan con una serie di Storie e anche con un post senza didascalia.

Anche l’ex capitano della Roma ha condiviso su Instagram dei selfie direttamente dagli Usa: uno con i figli al completo e uno con la donna che ha preso il posto di Ilary Blasi nel suo cuore. Chanel Totti invece sta documentando per bene il viaggio: si è fatta fotografare all’aeroporto, davanti alla scritta di Hollywood e anche mentre passeggia nella Hollywood Walk of Fame.

I like, chiaramente, non mancano, così come i commenti degli hater però. “Siamo tutti capaci a viaggiare così con i soldi di mamma e papà”, “Certo che questa si fa sti viaggi già a 16 anni… io sono andata a New York per festeggiare i miei 30” e ancora “Avresti potuto scrivere: ‘Ciao papà guarda come spendo’”.