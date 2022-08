“È successo davvero”. Bomba su Cesare Cremonini, i fan quasi non ci credono. C’è la conferma

Novità su Cesare Cremonini e sulla sua vita privata. In queste settimane si è parlato con forza di questa sfera, ma ora è arrivata una notizia importante che stravolge proprio tutto. E possiamo anche dire che questo cambiamento repentino nessuno se lo poteva immaginare. Invece le cose pare stiano andando davvero così, almeno stando alle ultime indiscrezioni uscite fuori sul suo conto. C’erano state anche voci molto negative, ma ora pare che la situazione sia andata in una certa direzione.

Parlando di Cesare Cremonini e della sua vita privata, si era saputo della fine del rapporto amoroso con la sua fidanzata. I due, infatti, hanno smesso di seguirsi su Instagram già da un po’ di tempo e questa mossa è stata subito interpretata come un segnale importante. Poi era stato aggiunto che non vivrebbero già più insieme. Dopo due anni e mezzo, le loro strade si sarebbero già separate del tutto. Alcune fonti avevano confermato la rottura e rivelato che lei avrebbe già portato via le sue cose dalla villa di lui nel Bolognese.





Cesare Cremonini e la sua vita privata: è tornato con la sua fidanzata

Per quanto riguarda Cesare Cremonini e la sua vita privata, il colpo di scena è stato servito nelle scorse ore quando la pagina Instagram The Pipol Gossip ha sganciato la bomba. Il sito TgCom24 ha ricordato che l’addio alla sua Martina era avvenuto dopo due anni di fidanzamento. E si era anche vociferato di un possibile tradimento. Ma ora ecco arrivare la notizia, che cambia veramente tutto e che rappresenta una svolta sensazionale e per certi versi inaspettata sotto l’aspetto personale del cantante.

The Pipol Gossip ha dunque annunciato su Cesare Cremonini: “Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore sono tornati insieme! Solo poche settimane fa, avevamo annunciato la fine della storia d’amore tra Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore, relazione che durava oramai da due anni e mezzo, che li ha allontanati reciprocamente anche dai social. Possiamo confermare al 100% che i due sono tornati ad essere una coppia tant’è che in questo momento si trovano insieme a Maratea”.

Nel comunicare a tutti il ritorno di fiamma con Martina Maggiore, ecco cosa è stato aggiunto ancora su Cesare Cremonini: “A Maratea dove, nella giornata di ieri, Cremonini ha ritirato un premio consegnato dal sindaco di ‘cittadinanza onoraria alla città’. Non si seguono ancora reciprocamente sui social ma, siamo sicuri che, molto presto, li rivedremo pubblicamente insieme”.

