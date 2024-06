Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano! È arrivato il grande giorno per la sorella di Belen e il suo storico fidanzato e molti dettagli sull’evento sono stati svelati in queste ore. Sappiamo, ad esempio, che il cantante Tananai accompagnerà i festeggiamenti. Stiamo parlando di una festa che durerà tre giorni, a cominciare da oggi, domenica 30 giugno. A portare le fedi dovrebbero essere i nipotini, Santiago e Luna Marì, figli di Belen, un aspetto che prima non era stato rivelato.

I due fidanzati sono arrivati ieri nella location dove si celebrerà il matrimonio e cioè ad Artimino, in Toscana, nella villa Medicea La Ferdinanda. Già c’è stata la festa intima: “Abbiamo deciso di dividere un po’ tutto – ha spiegato Cecilia – di fare il giorno prima con le nostre famiglie soltanto, in modo di poter condividere questo momento unico con loro che ci hanno regalato la vita, anche perché la famiglia sua è un po’ più riservata della mia, quindi per fargli vivere questo momento appieno abbiamo deciso di far questo. Il giorno dopo ci sposeremo, quindi con tutti i nostri amici”.

Il vestito della sposa e altri dettagli del matrimonio

C’è grande curiosità da parte dei fan di scoprire come vestirà Cecilia Rodriguez. Ebbene la sposa vestirà Atelier Emé (scarpe Casadei), classico abito bianco che poi sicuramente cambierà per una festa scatenata (gli ospiti sono già stati avvisati, ndr). Gli invitati attesi sono 200, naturalmente ci saranno Belen Rodriguez, damigella d’onore, e Jeremias che col migliore amico della sposa farà da testimone. Al fianco di Ignazio ci saranno i suoi fratelli, Carlo e Francesca Moser.

Cecilia e Ignazio hanno anche condiviso alcuni momenti prima del grande evento, mostrandosi molto emozionati. I due futuri sposi sono a letto, coperti da lenzuola bianche e si guardano negli occhi. Nella dida Chechu ha scritto i versi di una poesia spagnola: “La mia persona preferita ha un bel faccino, il suo sorriso è come quello di un angelo… -1”. E Ignazio ha risposto “-1” accompagnato da un cuore rosso.

La mamma di Cecilia Rodriguez, Veronica Cozzani, ha postato una storia su Instagram in cui mostra di essere in viaggio per la Toscana. Con lei sicuramente c’è anche il marito Gustavo. La donna ha anche condiviso un’immagine della splendida tavola imbandita per la “cena in famiglia” avvenuta ieri sera. Ormai ci siamo, Cecilia e Ignazio si sposano. E chi l’avrebbe mai immaginato: in tanti erano convinti che la loro storia, nata nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2017, sarebbe naufragata presto. E invece, sette anni dopo, ecco il matrimonio!

