“Queste immagini foto e video sono di una tenerezza e commozione unici, la bellezza e la forza delle donne. È stupendo vedere tua mamma, tua nonna ma sopratutto la tua bisnonna, quanti ricordi”, e ancora “Che meraviglia questa foto, bellissime voi. Foto da custodire gelosamente! Ginevra ha una fortuna inestimabile! I nonni sono un bene prezioso per la crescita dei piccoli”.

Cinque generazioni, cinque donne e un video che ha commosso i fan di Natalia Paragoni, da poco diventata mamma di Ginevra, la bimba avuta dal fidanzato Andrea Zelletta. La figlia è nata nella mattinata di giovedì 20 luglio ed è stato lui a pubblicare lo scatto subito dopo la nascita della neonata.

Leggi anche: “Depravata”. Natalia Paragoni, massacro social dopo il parto: la furia dopo le foto hot





Natalia Paragoni, il video delle 5 generazioni in famiglia

“Ginevra, 20/07/2023 11.29. Natalia, mi hai regalato la gioia più grande. Ti amo”, ha scritto Andrea Zelletta dando la notizia dell’arrivo della prima figlia Ginevra. A corredo una foto di entrambi insieme alla piccola arrivata. Da qualche giorno la coppia ha fatto ritorno a casa, dove tutta la famiglia è accorsa per salutare Ginevra e dare una mano alla neomamma.

“Ma il momento che sto passando è una delle cose più belle della mia vita, ma anche la più difficile. Mi stanno travolgendo 473763 emozioni e pensieri, negativi e positivi. Piango sempre, come non mai”, ha rivelato Natalia Paragoni nel corso di una diretta Instagram insieme ai fan, poi ha pubblicato alcune fotografie e video scattate a casa, insieme alle persone più importanti della sua vita.

“Cinque generazioni #lavitasecondonaty”, ha scritto Natalia Paragoni pubblicando una foto in cui sono immortalate le cinque donne della famiglia: La piccola Ginevra in braccio a lei, la madre Michela, la nonna e la bisnonna, ovvero la trisavola di Ginevra. In un altro video si vede la signora Michela tenere in braccio Ginevra e accanto a lei la trisavola della piccola che la guarda con amore. Tra le due anche un bacio e uno sguardo di grande tenerezza.