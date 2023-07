Bufera su Natalia Paragoni, l’ultima della compagna di Andrea Zelletta non è andata giù a tanti utenti di Instagram che non le risparmiano critiche feroci. Punto di partenza il parto dei giorni scorsi con il quale, il 20 per la precisione, Natalia ha dato alla luce Ginevra: primogenita dalla coppia. Paragoni si è confidata con i fan nel corso di una diretta raccontando di vivere emozioni contrastanti: dalla felicità alle crisi di pianto improvvise. “Le domande più frequenti che mi faccio sono: Sono in grado? Potrò farcela? Sono un po’ assente”.

“Ma il momento che sto passando è una delle cose più belle della mia vita, ma anche la più difficile. Mi stanno travolgendo 473763 emozioni e pensieri, negativi e positivi. Piango sempre, come non mai”. Fino a questo punto nessun problema, il caos si è scatenato per una foto che Natali ha postato sui social e che molti fan non le perdonano con chi, in maniera eccessiva, è arrivato a darle della “depravata” chiedendosi, poi, come faccia a non vergognarsi.





Natalia Paragoni, nuda sui social dopo il parto: fioccano critiche

Natalia si mostra senza veli e c’è chi la accusa di essere un’acchiappa like in cerca di visibilità. Scrive un’utente: “è vero, la gravidanza è la cosa più bella del mondo. Ma poi mi chiedo, c’è veramente bisogno che per mostrare la gravidanza debba per forza farsi fotografare integralmente nuda? Si, ognuno fa come gli pare, di certo non ci si scandalizza di vedere un corpo nudo in una foto tra l’altro vedo non vedo”.

“Ma ormai sincerante sembra come se “sfruttassero” la gravidanza per farsi delle foto che in realtà senza pancia non si farebbero… questo non è sfruttare il momento per apparire? Secondo me si”. E ancora: “Ma veramente fuori luogo. Non esiste più privacy. Aveva detto “siamo persone riservate, non so nemmeno se metteremo mai mostra figlia su Instagram”.

“Un conto sono foto in costume, in set fotografico con un bel tema estivo, ma in questo modo si rasenta la volgarità assoluta. Un giorno la figlia vedrà la madre nuda sui social… E lo dice In persona che non è né una suorina né non moderna, anzi… Ma alcune cose sono soltanto private ed è vergognosa ogni esposizione di nudità complete così a caso x acchiappare Like”.