Tanta tristezza dei suoi fan per Caterina Balivo, che è scoppiata in lacrime durante alcune sue Instagram stories. Ha affrontato uno dei fatti più tragici degli ultimi giorni e non è riuscita a rimanere ovviamente impassibile di fronte a una tragedia totale. E ha anche voluto fare un appello ufficiale a tutti i suoi follower, che già si erano adoperati per renderla orgogliosa. Dopo questa ulteriore presa di posizione della conduttrice televisiva, siamo sicuri che la gente risponderà con ancora più determinazione.

Dunque, Caterina Balivo ha espresso tutto il suo dolore con tanto di lacrime per un dramma che ha lasciato sbigottiti e affranti milioni di persone. Lei ha quindi esclamato: “Se possiamo facciamo, ho pubblicato il video perché quei soldi sono i vostri e non i miei perché la beneficenza si fa ma non si dice. Ma se i soldi sono i vostri, se è quella degli altri va detta. Noi siamo qui in Italia con tremila problemi per carità, però siamo fortunati”, ha esordito la presentatrice di Lingo sui social.

Caterina Balivo in lacrime: “Aiutateli, hanno perso tutto”

Poi Caterina Balivo ha aggiunto con le lacrime agli occhi: “Mentre io vi parlo, c’è qualcuno che combatte sotto le macerie per essere estratto, c’è chi invece sta piangendo un caro che non c’è più e chi invece deve capire come andare avanti perché ha perso tutto”. Il suo riferimento è al terribile terremoto, che ha causato qualche giorno fa morte e devastazione in Turchia e Siria. In totale, per quanto riguarda solamente i morti, siamo arrivati vicinissimi alla terribile cifra pari a 20mila decessi. Una vera e propria strage storica.

E quindi la Balivo ha deciso di inviare i soldi, ottenuti dalla raccolta fondi, alle popolazioni turche e siriane in preda a indicibili sofferenze. E ha detto ancora in un video diffuso su Instagram: “Mentre noi viviamo un bel momento di spensieratezza assoluta con Sanremo, tutti raccolti davanti alla tv, poco lontano da noi lo scenario disastroso del terremoto che ha colpito Turchia e Siria continua ad aggravarsi. Tantissimi morti, con un dato che continua a crescere in maniera preoccupante. Giorni fa ho riaperto il mercatino di beneficenza online e voi siete stati generosissimi comprando tutto in pochissimo tempo”.

E infine la conduttrice ha chiosato così: “Le notizie che arrivano da Turchia e Siria non possono lasciarci indifferenti, quindi ho deciso di devolvere il ricavato a UNHCR, della quale tutti conosciamo la tempestività d’intervento. Immagino sarete tutti d’accordo, ma era doveroso comunicarvelo per trasparenza perché sono soldi vostri. Per chi volesse donare può andare sul sito di UNHCR o tramite bonifico bancario o a qualsiasi organizzazione fidata, che ha aperto canali di donazione specifici per aiutare Turchia e Siria”.