A distanza di qualche anno arriva la parola fine sulla vicenda giudiziaria relativa al matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Una decisione dei giudici chiude l’intrigata vicenda che vede coinvolta a famosa soubrette televisiva e le sue due ex agenti.

Come noto, fu Pamela Prati a presentare denuncia, ritenendo di essere stata ingannata. Le nozze con il presunto corteggiatore, che non si è mai presentato, sono state rivelate essere una messinscena. Prati sostenne di essere la vittima e per questo motivo decise di intraprendere azioni legali.

Caso Mark Caltagirone, dopo anni la “bomba”. Cosa hanno deciso i giudici

Il caso era caduto nel dimenticatoio da parecchio tempo. Ma l’iter giudiziario è andato avanti. La vicenda aveva tenuto banco per un lungo periodo sia sui media televisivi che sui giornali, suscitando diverse reazioni e stupore nel pubblico. La decisione presa dai giudici rappresenta un punto in questa storia.

Secondo quanto riportato da Fanpage, la denuncia che Pamela Prati aveva presentato nel 2019 contro Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo per il noto caso del finto matrimonio con Mark Caltagirone è stata definitivamente archiviata. Secondo il giudice, la showgirl non è stata truffata dalle sue due ex agenti per farla credere nell’esistenza di un corteggiatore inesistente.

Il giornale cita anche un estratto della decisione, secondo il quale il gip afferma che l’intera vicenda “sembra essere stata uno stratagemma utilizzato, con il consenso della stessa vittima, per fini autopromozionali“. Si sostiene che questa vicenda abbia garantito “un chiaro vantaggio sia per la vittima che per le reti televisive che hanno dedicato spazio all’intrattenimento”.

La vicenda legale che vede Pamela Prati contrapposta a Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo ha avuto inizio il 19 maggio 2019, quando la showgirl ha denunciato le sue due ex agenti per il presunto caso del finto matrimonio con Mark Caltagirone. Il 9 aprile 2021, due anni dopo, il pm ha chiesto l’archiviazione del procedimento avanzando l’ipotesi che l’intera vicenda fosse stata orchestrata con il consenso o la complicità della stessa Prati. Ma Prati fece opposizione.

Dal canto suo, una delle ex agenti della show girl, Perricciolo, ha ammesso fin dall’inizio l’esistenza di un accordo tacito tra le tre protagoniste di questa vicenda per promuovere l’immagine della showgirl.