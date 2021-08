“Uno è andato”. Carolina Marconi e il tumore, l’annuncio arriva in un modo ‘particolare’

L’ex concorrente del ‘Grande Fratello’, Carolina Marconi, prosegue senza sosta la sua lotta contro il tumore al seno e non ha mai perso il sorriso, nonostante le evidenti difficoltà. Qualche ora fa è tornata a farsi sentire, pubblicando anche due bellissime immagini sensuali che sono state apprezzate dai suoi follower. Ha fin qui rivelato tutti i dettagli e quindi il percorso che è tenuta a seguire per cercare di sconfiggere il prima possibile questa grave patologia, che le ha inevitabilmente stravolto negativamente la vita.

La 43enne sta per raggiungere comunque un obiettivo molto importante e poi subito dopo ne inseguirà un altro, nella speranza che i medici possano poi darle finalmente notizie sempre più incoraggianti. I suoi ammiratori non l’hanno mai lasciata sola nemmeno per un minuto, infatti i messaggi di supporto arrivano in continuazione, di ora in ora, e questo non può che far piacere all’ex gieffina. Non mancheranno purtroppo però gli effetti collaterali, dovuti al necessario utilizzo della chemioterapia.

Questo il messaggio pubblicato da Carolina Marconi sul suo profilo Instagram ufficiale: “Buona serata…dalla vostra pelatina in bikini. Come state? Io bene…molto meglio. Mercoledì dovrò fare il quarto ciclo di chemio rossa, sarà l’ultimo. Daje, poi inizierò quelle bianche. #nonsimollaunca…o. Vi voglio bene, grazie per starmi vicino. #situazionedarisolvere”. Sotto il suo post, come vi abbiamo raccontato precedentemente, c’è stata una vera invasione dei fan della donna, che le stanno dando tanto coraggio.





Dopo aver letto la sua didascalia e visto le bellissime immagini, Carolina Marconi ha potuto apprezzare i seguenti commenti dei fan: “Quanto sei bella”, “Complimenti, a Belen ci fai un baffo”, “Carolina sei bellissima, che bel fisico che hai”, “Complimenti per la forma fisica, un esempio vero”, “Che spettacolo”. E altri ancora: “Sempre bellissima, forza guerriera”, “A dir poco stupenda”, “Una meraviglia”. Tutti concordi quindi nel farle innumerevoli complimenti per una forma che è finalmente smagliante.

Questi gli effetti collaterali che possono essere accusati anche da Carolina Marconi, a causa della chemio rossa: perdita di capelli, afte, candidosi, nausea e vomito, vertigini, stanchezza, sanguinamento alle gengive, stitichezza, inappetenza, mal di testa, urina dal colore rosso e dolore diffuso in tutto il corpo. Ma ora per fortuna il volto della tv è più fiduciosa e sorridente.