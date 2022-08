Carmen Di Pietro, la vita ancora più sotto i riflettori dopo l’Isola dei Famosi. E anche il fisico, visto il periodo estivo. La showgirl, 57 anni compiuti, si è fatta conoscere bene nel reality di Ilary Blasi. Inizialmente è sbarcata insieme al figlio Alessandro Iannoni, poi ha proseguito il gioco da sola.

Anche perché il primogenito (c’è anche Carmelina) non ha accettato il prolungamento del reality per proseguire gli studi universitari. È stato principalmente il rapporto madre e figlio ad appassionare il pubblico di Canale 5 perché Carmen Di Pietro è una mamma molto presente, diciamo così.





Carmen Di Pietro fisico top, il suo segreto

Farsi conoscere anche sotto il profilo personale ha giovato e non poco a Carmen Di Pietro, che già in Honduras oltre al carattere ha mostrato il suo fisico al top. La showgirl è arrivata a un passo dalla vittoria, poi portata a casa da Nicolas Vaporidis con cui ha instaurato un ottimo rapporto. Ma ha comunque trionfato perché il pubblico non ha smesso di sostenerla.

Anche su Instagram, dove racconta le giornate, le vacanze e le peripezie con i suoi figli e gli amici vip come Guendalina Tavassi Carmen Di Pietro è seguitissima. Ora il suo profilo conta oltre 500mila follower ed è soprattutto tra le Storie che il suo pubblico riceve aggiornamenti continui.

Nelle ultime ore ha aperto il classico box delle domande tra le Storie di Instagram e tra le tante qualcuno non ha potuto non chiederle come faccia a tenersi in forma. In effetti – e all’Isola era già evidente – Carmen Di Pietro ha un fisico perfetto, tonico, smagliante. Il suo segreto? Allenarsi ogni mattina, dopo l’impegno in radio. E no, per lei non è un sacrificio la palestra: lo sarebbe non andarci.

