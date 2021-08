Carlotta Dell’Isola è nota al grande pubblico per aver partecipato a due programmi di grande successo: Temptation Island e GF Vip. Solo pochi mesi fa abbiamo visto la giovane romana al reality di Alfonso Signorini. E anche se è rimasta nella Casa una manciata di giorni, ha comunque vissuto un’esperienza indimenticabile dal momento che il fidanzato le ha fatto la proposta di matrimonio.

Nello l’ha sorpresa fuori dalla porta rossa e in un tripudio di fiori e palloncini ha tirato fuori l’anello in diretta televisiva. “Lo sai che ti stimo – ha detto Nello alla fidanzata mentre lei era freezata – e per questo ti volevo dire che voglio che sei la donna della mia vita. Scusa, sono emozionatissimo. E comunque dici sempre che non ti faccio le sorprese e guarda che sorpresa che ti ho fatto? Ora qua, davanti a tutti e davanti ad Alfonso, ti chiedo se mi vuoi sposare”.

Carlotta Dell’Isola, addio extension: il nuovo look

Carlotta Dell’Isola ha risposto di sì e la curiosità attorno a questo matrimonio è rimasta altissima dopo l’avventura al GF Vip e infatti un paio di mesi fa, nel box delle domande su Instagram, la coppia ha ricevuto diverse domande dai follower. “Quando te la sposi? Ci hai ripensato?”, ha chiesto uno rivolgendosi a Nello. E lui ha quindi svelato la data: “Non ci ho ripensato, ci sposeremo a maggio dell’anno prossimo”.





Un altro motivo per cui Carlotta Dell’Isola ha fatto parlare di sé al GF Vip? Le extension ai capelli in vista. Ma ora, dopo averle nascoste grazie all’intervento di Federico Fashion Style, la 28enne ha cambiato ancora una volta look e lo ha mostrato sempre su Instagram, con una foto scattata in Costa Smeralda, dove è in vacanza col suo fidanzato Nello.

Forse perché il sole e la salsedine le hanno rovinato i capelli o forse perché semplicemente aveva voglia di cambiare, Carlotta Dell’Isola ci ha dato un taglio. Taglio netto: ha detto addio alle tanto discusse extension e ora sfoggia la sua chioma che le arriva poco sopra le spalle. Il colore invece è rimasto lo stesso, biondo coi colpi di sole sui toni del biondo platino. Ai fan questo look naturale è piaciuto molto come si legge tra i commenti.