Carlotta Dell’Isola risponde alle critiche. L’ex protagonista di Temptation Island e il suo Nello Sorrentino si sono sposati sabato 28 maggio. La cerimonia si è svolta nella chiesa di Nettuno, mentre i festeggiamenti hanno avuto luogo nello splendido castello di Bracciano. Tra gli invitati non sono mancati ovviamente anche gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip con cui Carlotta aveva maggiormente legato.

Giacomo Urtis, Samantha De Grenet, Cecilia Capriotti, e le damigelle Sonia Lorenzini e Dayane Mello, incantevoli in abito rosa, hanno partecipato al matrimonio di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. Una grande festa che però qualcuno ha voluto rovinare. Proprio in questi giorni, infatti, un’altra coppia vip si è sposata, parliamo di Marco Fantini e Beatrice Valli. Ebbene mentre questi ultimi hanno condiviso coi propri follower alcuni scatti della cerimonia Carlotta e Nello hanno deciso diversamente. E a qualcuno la cosa non è andata giù.





Carlotta Dell’Isola su tutte le furie risponde alla critiche

Marco Fantini e Beatrice Valli si sono sposati a Capri e hanno condiviso sui loro profili Instagram tante foto e video del matrimonio. Per la gioia dei fan. Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, invece, hanno scelto diversamente concedendo l’esclusiva al settimanale Chi. Dunque i fan dovranno aspettare fino a mercoledì per poter vedere i momenti più emozionanti del loro matrimonio. Così sui social sono piovute le critiche e Carlotta Dell’Isola ha risposto con decisione.

“Auguri ❤️ ma ha qualcuno l’esclusiva sul tuo matrimonio che nessuno ha fatto vedere niente?” ha scritto un utente. E altri gli hanno fatto eco: “Troppo famosa ormai” e “Che tristezza”. Così oggi, 30 maggio, Carlotta Dell’Isola ha risposto così alle critiche: “Imparate ad essere felici per le persone, le foto le pubblicherò, vi farò venire la nausea perché ho 187 miliardi di foto che mi stanno continuando a inviare i fotografi. Certo che le pubblico, pubblicherò tutto, abbiate pazienza”.

“Mamma mia – continua Carlotta Dell’Isola rispondendo alle critiche – questa corsa, ma dove andate? Ok, vedete tutto, poi è finita là… Ma poi, che ca***! Cioè tutta questa cattiveria, ma sempre, ma pure per un matrimonio! Volete sapere chi ha pagato il mio matrimonio? I miei genitori, Nello, ragazzi ma chi lo deve pagare il matrimonio? Siate più buoni, fidatevi siate più buoni, non serve a nulla tutta questa cattiveria, tutta questa rabbia repressa!”. Per la cronaca nelle ultime ore, in effetti, Carlotta Dell’Isola ha pubblicato diverse foto e video del matrimonio, dunque, perché questa cattiveria?

