Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati ad occupare le prime pagine delle riviste di gossip. E stavolta non lo hanno fatto per motivi poco piacevoli. Certo tutti ricordano la reazione dell’ex re dei paparazzi all’incarcerazione, le ferite, i proclami di suicidio. Poi tutto si è sistemato e all’imprenditore sono stati concessi i domiciliari. E ancora, chi ha dimenticato le litigate e le discussioni tra i due ex marito e moglie che spesso avevano al centro il figlio Carlos.

Recentemente, però, c’è stato un clamoroso riavvicinamento tra Nina e Fabrizio. E pare proprio che tra i due sia tornato il sereno, anzi addirittura l’amore. Certo dal matrimonio sono passati ben 20 anni. Poi la rottura, la separazione e tante, troppe polemiche e attacchi reciproci. Ma alla fine sembra tutto dimenticato, chi lo sa, magari questa sarà la volta buona. Nelle ultime ore, in ogni caso, a catturare l’attenzione di magazine e rotocalchi è stato un altro fatto…

A quanto pare il giovane Carlos Corona, figlio di Fabrizio e Nina Moric, ha una nuova fidanzata. Il ragazzo ha 19 anni e ha da poco terminato gli studi al liceo. Ebbene il settimanale “Oggi” ha scoperto che nel suo cuore c’è spazio per una sola donna. Anche se sui social non ci sono dichiarazioni né messaggi che possano confermare la relazione, i due sono stati beccati mentre passeggiano per Milano. Mano nella mano. In basso trovate la foto di Oggi.





Volete sapere di chi si tratta? Bene, la nuova fidanzata di Carlos Maria Corona si chiama Antonella Fiordelisi. Ha 23 anni e la sua vita è piena di impegni, è infatti una schermitrice, nonché modella e influencer. Certo a Carlos non manca il senso del bello. Antonella, infatti, è una donna stupenda, come potete vedere voi stessi da queste foto tratte dal suo profilo Instagram.

Antonella Fiordelisi, nuova fiamma di Carlos Maria Corona, non è sconosciuta a giornali e gossippari. Infatti il suo ultimo fidanzato era Francesco Chiofalo, ex protagonista a Temptation Island con Selvaggia Roma. Oggi Chiofalo, detto Lenticchio, è felicemente al fianco di Drusilla Gucci, ex Isola dei Famosi. Antonella, invece, è la nuova fidanzata di Carlos. E c’è già chi nota l’incredibile somiglianza con la mamma Nina Moric. La pensate così anche voi?