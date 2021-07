“Sei la benvenuta”. Carlo Conti, la famiglia si allarga e la presentazione è pubblica

Bellissima notizia per Carlo Conti, che ha fatto un annuncio molto dolce sul suo profilo Instagram. Ha ufficializzato l’allargamento della sua famiglia, che adesso ha un nuovo componente. Ha pubblicato tanto di foto per darle il benvenuto. In poche ore personaggi famosi, colleghi e gente comune si sono riversati sul suo social network per congratularsi con lui. Questo arrivo è stato dunque accolto molto favorevolmente e i commenti, come detto, sono decisamente arrivati a migliaia così come i like.

Intanto, il conduttore si sta anche godendo le sue vacanze prima di ritornare al lavoro tra poco più di un paio di mesi. Il 17 settembre inizierà ‘Tale e Quale Show’. Ci saranno nel suo programma Stefania Orlando, reduce dal Grande Fratello Vip e dal successo dei suoi ultimi brani. Poi Pierpaolo Pretelli, anche lui ex gieffino e già autore di diversi pezzi. Spazio poi a Ciro Priello, volto noto del gruppo comico “The Jackal” e all’ex velina Federica Nargi. Infine ecco Deborah Johnson, figlia di Wess, il cantante scomparso nel 2009.

Carlo Conti ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo di Gina. Si tratta precisamente di un cucciolo di Breton, dunque una meravigliosa cagnolina. L’istantanea dell’animale a quattro zampe è diventata virale in pochissimo tempo. Il presentatore Rai ha commentato così nella didascalia: “Vi presento il nuovo arrivo in casa Conti: Gina!!!”. Uno spettacolo della natura la cagnolina, che terrà compagnia non soltanto a lui, ma soprattutto alla moglie Francesca Vaccaro e a suo figlio Matteo.





Tra coloro che hanno risposto al post di Carlo Conti ci sono stati Rudy Zerbi: “Ciao Ginaaa”, Antonella Clerici: “Finalmente”, Vanessa Incontrada: “E due Gine siano la vostra e la mia”, Giovanni Ciacci: “Amoreeee” e Paolo Belli: “Spettacolare”. Ma altri fan hanno aggiunto: “Meravigliosa Gina”, “Che meraviglia, Matteino sarà felicissimo”, “Bellissima veramente”, “Tenerissima, una vera meraviglia”. Quindi, ha già conquistato il cuore di tutti e non solo della famiglia Conti. Solo complimenti per la scelta del conduttore.

Alcuni giorni fa Carlo Conti è tornato a parlare di un brutto episodio: “Mi presentai all’esame di maturità in barella e in ambulanza perché mi ruppi una gamba pochi giorni prima”. La preoccupazione maggiore per il conduttore di Tale e Quale Show era che l’ambulanza arrivasse in tempo. E così fu. Non tutti sanno che Carlo Conti si diplomò con il massimo dei voti 60/60.