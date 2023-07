È sceso tra la folla durante il concerto e ha baciato una fan sulle labbra, un bacio lungo e appassionato che ha fatto immediatamente scoppiare il gossip. Solo pochi giorni fa la sua ex storica era tornata a parlare del rapporto con il cantante. “A oggi comunque posso dire che ci vogliamo un gran bene. E mai avrei pensato di poter dire una cosa del genere riferito a un mio ex compagno. Perché sono una di quelle che pensa ‘come si fa a stare in buoni rapporti con un ex?’”.

>“Ora sei nella leggenda”. Piange il calcio italiano, si è spento il campione che più di ogni altro era entrato nel cuore dei tifosi

“E invece se uno vuole, resta dell’affetto sincero, puoi restare in buonissimi rapporti con una persona. Anzi, ci sentiamo anche per diverse cose. Mi racconta del suo lavoro, della sua musica ed è bella questa cosa. Perché se resta davvero un affetto sincero è comunque un rapporto che non hai reso vano”. Quindi aggiunge.





Federico Rossi bacia una fan durante il suo ultimo concerto

“E comunque io mi auguro di continuare a conservare questo bel rapporto con lui, anche se di amicizia e non più di amore”. A parlare così dell’ex Federico Rossi e Paola De Benedetto. Un rapporto cambiato in cui è resta stima e rispetto. L’amore Federico lo riserva ad altri. Nel video qui sotto lo vediamo mentre si avvicina al pubblico in prima fila e si ferma davanti a una ragazza.

Le canta dritto in faccia e poi la bacia a lungo sulla bocca. È la fidanzata? Non lo è? I commenti si stanno sprecando ma c’è una certezza: Federico ha finalmente ritrovato il sorriso. Federico Rossi nasce il 22 Febbraio 1994 a Modena. L’infanzia è purtroppo segnata da un tragico evento: la morte del fratello Mirko. Dopo la perdita il giovane si dedica completamente alla musica e all’affetto familiare.

ditemi che è la sua fidanzata pic.twitter.com/xuiSEeNNxu — assenzio (@asfaltofresco) July 8, 2023

Dopo il successo però, Federico ha passato un momento buio: “Facevo fatica ad aprirmi del tutto per paura di toccare cose dentro di me e tirare fuori problemi passati. Tutti questi problemi che mi facevo hanno fatto sì che io cadessi in una depressione pesantissima”.