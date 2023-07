Clamoroso siparietto online con il cantante che è stato immortalato, mentre era in mutande in strada. L’artista ha iniziato a cambiare i suoi vestiti durante una sosta sulla tangenziale e le immagini hanno subito fatto il giro della rete, in particolare su TikTok, dove è diventato super virale. A girare il filmato è stata Emma Marrone, che si è divertita non poco a beccare proprio in quel momento intimo il suo collega e anche ormai grande amico.

Prima di dirvi chi ha ripreso Emma, con le polemiche che non sono mancate col cantante che si è fatto vedere in mutande in strada, nei giorni scorsi proprio la cantante pugliese era finita nel mirino per aver allontanato la sicurezza durante una sua esibizione: “Più e più volte ho chiesto ai ragazzi della sicurezza di non scortarmi quando sono vicina alle persone perché non ce n’era bisogno. Mi faceva piacere fare le foto con le persone e poi era una situazione tranquilla. Quando poi ho deciso di andare in mezzo al pubblico me li sono ritrovati dietro”.

Cantante beccato in mutande in strada: il video diventa virale

Emma si è quindi armata di cellulare e ha cominciato a fare questo video, diffuso poi nelle sue Instagram stories. Il cantante è stato ripreso proprio mentre era intento a cambiarsi, con tanto di mutande in primo piano e la strada alle sue spalle. Parlando proprio di lui, il suo nome è stato tirato fuori nel recentissimo passato proprio perché si pensava che potesse essere il nuovo fidanzato dell’ex Amici. Ma lei ha parlato unicamente di rapporto amichevole.

Ad essere in intimo sulla tangenziale è stato Tony Effe, protagonista della canzone Taxi sulla luna proprio con Emma. Il sito Novella 2000 ha rivelato che alcuni utenti si sono divertiti moltissimo dinanzi a quelle immagini, mentre altri hanno criticato la scelta del cantante di spogliarsi così davanti a tutti. L’artista salentina ha invece riso e esclamato: “Mamma mia, Tony rockstar“. Il filmato ha avuto una durata di circa 18 secondi.

Tony Effe è un rapper romano di 32 anni. Lui è stato protagonista in passato con la Dark Polo Gang, ma poi ha deciso di avviare la carriera da solista. Parlando della sua vita privata, alcuni anni fa ha avuto un flirt con Taylor Mega.