Bufera su Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Pesanti insulti e critiche sono pervenuti ai danni della coppia, diventata marito e moglie nell’agosto 2022. Pensavano probabilmente di far sorridere tutti i loro fan, ma una foto postata su Instagram nelle scorse ore ha innescato invece polemiche a non finire. C’è chi ha colto l’ironia, ma altri hanno protestato soprattutto per un comportamento scorretto dell’ex campionessa italiana di nuoto. La quale è stata costretta a leggere messaggi tutt’altro che pacifici.

Nella giornata del 22 gennaio Federica Pellegrini ha postato una foto con Matteo Giunta e gli insulti sono piovuti dal cielo improvvisamente. Una vera e propria delusione per i coniugi, che si sarebbero aspettati altri atteggiamenti. Da parte loro non c’è stata ancora una reazione ufficiale e non possiamo dirvi se ci sarà o meno nelle prossime ore. C’è una motivazione ben precisa dietro le aspre critiche, che hanno inondato il profilo di lei. La sportiva ha comunque confermato il post, decidendo di non cancellarlo.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, insulti per una foto

Dunque, è bastata solamente una foto per scatenare la rabbia di una parte dei follower di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che hanno subito degli insulti molto duri. A riferire di questo attacco social nei confronti della coppia è stato il sito Today, che ha fatto una sorta di sintesi sulle offese postate. Le aveva semplicemente scritto nella didascalia: “Domeniche in famiglia” con un cuore rosso e l’emoticon del fuoco. Ma è stato il gesto di entrambi ad aver fatto imbestialire tantissime persone.

Entrando nei dettagli, Federica e Matteo si sono scattati una foto mentre si trovavano insieme all’interno di un ascensore. Lei ha alzato la sua gamba e messo lo stivale sulla parete dello stesso, mentre lui ha fatto finta di leccarlo, creando un’immagine scherzosa in salsa fetish. Ma molti hanno contestato questo comportamento: “Incivili”, “Ridicoli”, “Che brutto esempio”, “Una foto demenziale”. C’è comunque chi non ha parlato di vera e propria inciviltà: “L’inciviltà è ben altro, ma è una cafonata per fare una foto”.

Federica Pellegrini ha iniziato una relazione sentimentale con il suo allenatore Giunta nel 2019. Poi la loro unione amorosa è sfociata in un matrimonio, che si è celebrato il 27 agosto del 2022 nella meravigliosa terra di origine della campionessa, ovvero la città di Venezia.