Bufera immediata su Aurora Ramazzotti. Le critiche per ciò che ha fatto col figlio Cesare Augusto sono divampate improvvisamente sui social network, alla luce delle ultime attività sul web della figlia di Eros e Michelle Hunziker. Pensava di essere simpatica e di scherzare con i suoi follower, ma gli hater sono sempre dietro l’angolo e quindi è stata contestata pesantemente sul web. In particolare, è stata una foto a scatenare la furia e ora si attendono eventuali repliche dell’influencer.

Ma di Aurora Ramazzotti si è parlato anche per la sua gran forma, dopo aver partorito il figlio Cesare Augusto. Nell’immagine in cui tiene il suo bimbo in braccio ha la pancia scoperta e sotto scrive, stupita: “10 giorni dopo il parto, il corpo è magico”. In effetti le forme sono già quasi scomparse e lei stenta a crederci. Poi altre immagini del giorno di festa che coincide con la prima uscita del piccolo Cesare Augusto. Aurora Ramazzotti si scatta un selfie in auto, in direzione di casa di Michelle Hunziker per festeggiare insieme la Pasqua.

Leggi anche: “Il corpo…”. Aurora Ramazzotti 10 giorni dopo il parto: non ci crede nemmeno lei





Aurora Ramazzotti e il figlio Cesare Augusto, scoppiano le polemiche

C’è già qualcuno che sta cercando di mettere in discussione Aurora Ramazzotti come mamma, nonostante il figlio Cesare Augusto sia nato da pochi giorni. La giovane è ritornata a casa, dopo le dimissioni dalla clinica in Svizzera, e sta conducendo la sua nuova vita da genitore ovviamente insieme al suo inseparabile compagno Goffredo Cerza. Quest’ultimo è al settimo cielo per essere diventato papà per la prima volta, ma ora è stato il gesto di lei ad aver fatto arrabbiare alcuni utenti su Instagram.

Nell’ultima foto pubblicata nelle Instagram stories, Aurora ha mostrato la sua gatta intenta a riposare nel lettino del bimbo. Ma questa troppa vicinanza tra il felino e il neonato ha allarmato molte persone: “Ma è pericoloso per il bambino“. Infatti, c’è chi ritiene che possano sopraggiungere problemi di salute a Cesare Augusto, a causa di questa estrema vicinanza all’animale domestico. Silenzio assoluto da parte di Aurora, che non sarà comunque rimasta felice di aver subito questi attacchi.

Nemmeno il compagno di lei, Goffredo Cerza, ha voluto commentare queste accuse pesanti nei confronti dii Aurora Ramazzotti. Lei è molto amante degli animali e difficilmente cambierà atteggiamenti, anche se dovesse continuare ad essere attaccata verbalmente.