“Mi è successo anche questo”. Brutto incidente per Vladimir Luxuria. L’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi ha pubblicato poco fa un video in cui racconta cosa le è successo, poco lontano da casa. In poco tempo, sotto il post di Luxuria sono apparsi i commenti di centinaia di fan che le fanno gli auguri: “Mamma mia, le strade sono una giungla ormai! Meno male che non ti sei fatta niente”.

L’incidente è avvenuto a Roma, nel quartiere Pigneto, vicino all’abitazione di Luxuria, di sera. “Ad un certo punto, un motorino ha sorpassato su doppia striscia continua tutte le auto che erano in coda e mi ha investita sulle strisce pedonali“, spiega la protagonista visibilmente ancora scossa per quanto le è accaduto.

Leggi anche: Al papà dicono di un incidente, va a vedere sul posto e trova il figlio Ciro: morto a 39 anni





“Investita sulle strisce pedonali”. Paura per Vladimir Luxuria: “Poteva finire molto peggio”

“Per fortuna avevo un cappotto molto imbottito e quindi non mi sono fatta niente”. aggiunge Luxuria. “Se ci fosse stato un bambino al posto mio le cose sarebbero state più gravi”. La conduttrice non ha deciso di non soprgere denuncia contro il suo investitore: “Ho preso la targa di questa moto e inizialmente volevo denunciarlo, ero molto arrabbiata e avevo l’adrenalina a mille quando mi sono vista questo motorino addosso. Il ragazzo mi ha detto che era stanco, che era un padre di famiglia. Io lascio stare e non faccio denuncia”. Poi ha lanciato un appello: “Voglio approfittarne per dire a tutti i motociclisti romani e non romani di fare attenzione quando fanno gli slalom perché a volte una distrazione può causare dei danni”.

Intanto, sono decine i commenti sui social dei fan dopo l’accaduto: “Felici che non sia successo nulla!” “Cara Vladimir, secondo me tu sei troppo brava. Io penso che l’avrei denunciato”. E ancora: “Senza parole” e “Una grande lezione di stile e di civiltà da parte tua!”.

Nei giorni scorsi, la conduttrice era stata protagonista di un’altra disavventura. Aveva perso il portafogli e, per ritrovarlo, aveva lanciato un appello a Chi l’ha visto?. Anche quella volta si era conclusa bene: “Devo avere un angelo in cielo che mi protegge: dopo il ritrovamento del mio portafoglio rubato, mi è successo anche questo…”, scrive Vladimir Luxuria a corredo del video in cui racconta l’incidente.