“Allora è vero!”. Bomba su Bianca Guaccero, il vip provoca e lei risponde. Amore a un passo per la conduttrice

L’amicizia tra i due c’è. Ma se ci fosse anche qualcos’altro? Già qualche tempo, in occasione del compleanno dell’ex calciatore Bianca Guaccero aveva lasciato partire il gossip. Il suo messaggio di auguri all’ex Nicola Ventola non è passato inosservato e così in tanti hanno ipotizzato un ritorno di fiamma tra i due. D’altra parte tra Bianca e Nik l’amore scoppiò nel lontano 1996 per una relazione che durò fino al 2001.

Poi si sono lasciati e sposati: la conduttrice con Dario Acocella (matrimonio finito nel 2017), l’ex nerazzurro con la modella Kartika Luyet. In entrambi i casi le successive storie si sono arenate e fra i due il rapporto è rimasto ottimo. Di amicizia, dicevamo, ma forse anche qualcosa di più. Di complicità, sicuramente. E adesso si torna prepotentemente a parlare di loro, insieme, ovviamente. Insomma come stanno le cose? Dai diretti interessati non arrivano conferme né tantomeno smentite, ma qualche indizio c’è.

Ad alimentare il gossip ci pensa Dagospia che spesso e volentieri ci azzecca: “Ora a dar ancora più fuoco alle fiamme è uno scambio di battute tra i due – si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino – La Guaccero ha postato su Instagram una foto della figlia Alice con la scritta: “L’amore della mia vita”. Nella foto c’è anche un signore e Ventola ha commentato: “Ma chi è il signore lì di fronte?” La conduttrice divertita ha risposto: “Geloso?””.





Insomma tutto nasce da uno scambio di battute. E qualcun altro si intromette aggiungendo altro pepe. “ancora spero che torniate insieme 😅 tipo j.lo e ben affleck 😂” dice una follower. Lo scambio di messaggi sembra molto sereno, ironico, a mo’ di battuta spiritosa. Non sembrano esserci secondi fini. D’altra parte Bianca Guaccero ama lanciare frecciatine a Nicola Ventola. I due sono rimasti in ottimi rapporti e amano prendersi in giro a vicenda.

Non è un mistero che per Bianca Guaccero la storia con Nicola Ventola sia stata importantissima. E che ancora oggi considera l’ex calciatore una persona speciale nella sua vita. Proprio qualche tempo fa la conduttrice “Detto Fatto” confessò: “Siamo grandi amici e ci vogliamo bene da tanto tempo. È una persona che è stata importante per me in passato e spero lo rimanga per sempre”. C’è da attendersi qualche novità a breve?