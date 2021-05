Lei è oggi una delle persone più note e amate in televisione e ha pubblicato qualche ora fa uno scatto da bambina, che ha raccolto una vera e propria ovazione dal popolo della rete. Si trova precisamente su una spiaggia e si sta godendo una giornata estiva di mare. Probabilmente ha tanta voglia di ritornare ad immergersi in acqua, vista l’imminente stagione estiva, e ha voluto dunque ripescare una foto dal passato. Una vera e propria meraviglia, come hanno confermato migliaia e migliaia di follower.

A proposito della protagonista dell’istantanea, si è fatto il suo nome per l’approdo in un importante programma Rai, ovvero ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. Quest’ultima potrebbe dunque finalmente apparire in questa trasmissione, anche se in passato erano uscite fuori voci simili, senza che ci fosse poi l’ufficialità. Ma andiamo a scoprire insieme chi è il personaggio famoso, ritratto nella foto che vi proponiamo qui di seguito. Chissà se riuscirete a capirlo al primo tentativo.

Nella didascalia a corredo dell’immagine ha scritto: “12 anni…e il mare…”. Vi diamo qualche indizio in più: lei è una bellissima donna e per quanto riguarda la vita professionale, è sia attrice che conduttrice. In particolare si è poi messa in luce soprattutto nel piccolo schermo in veste di presentatrice. Ha dovuto anche fare i conti recentemente con il coronavirus, infatti è rimasta contagiata ed è stata sostituita da un collega nella sua trasmissione. Andiamo a scoprire insieme quindi di chi stiamo parlando.





Stiamo parlando dell’affascinante Bianca Guaccero, conduttrice di ‘Detto Fatto’. Tra i tanti commenti ricevuti da Bianca Guaccero spiccano il cuore di Raimondo Todaro e i messaggi di Jonathan Kashanian: “Amoreee” e Nicola Ventola: “Ti avevo già opzionato”. Ma sono arrivate anche altre considerazioni di fan comuni: “Sei sempre fantastica e lo eri sin da bambina”, “Eri e sei bellissima, speciale”, “Eri già un fiore, complimenti”, “Sei veramente splendida, una stella del Sud”, “Già da piccola promettevi bene”, “Divina come sempre”.

Recentemente Bianca Guaccero ha dedicato a sorpresa una story su Instagram a Nicola Ventola. L’ex giocatore dell’Inter compie oggi, 24 maggio 2021, 43 anni. Tra Bianca e Nik l’amore scoppiò nel lontano 1996 per una relazione che durò fino al 2001. Poi si sono lasciati e sposati: la conduttrice con Dario Acocella (matrimonio finito nel 2017), l’ex nerazzurro con la modella Kartika Luyet.