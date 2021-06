Bianca Guaccero, finalmente il mare! La conduttrice di Detto Fatto non vedeva l’ora di rigenerarsi nella sua Puglia. Contagiata dal Coronavirus a metà aprile scorso, è potuta tornare in studio solo venti giorni dopo. Per fortuna la malattia l’ha colpita in forma lieve e ora, lontana dal lavoro, ritrova la sua energia.

E infatti: “Sognavo questo quando avevo il Covid… sognavo me seduta davanti al mare in silenzio…ad ascoltare”, scrive sotto a una delle tante foto in bikini condivise sul suo Instagram. Bianca Guaccero, 40 anni, è splendida in costume. Curve e fisico asciutto non possono che lasciare incantati tutti i suoi fan di Instagram, dove conta un seguito di oltre 700mila follower. Ha anche schiarito leggermente i capelli e il caschetto corto le sta d’incanto.

Bianca Guaccero in bikini, il dettaglio che non piace: “Uno scempio”

Nella foto di schiena, fronte mare, Bianca Guaccero indossa un bikini colorato striminzito che le vale una valanga di complimenti: “Bianca sei perfetta… ogni giorno di più”, ha scritto uno. E altri: “Che fondoschiena che hai”, “Sei la perfezione fatta a persona… Sei unica e speciale”. Ma sono troppi i “Spettacolare” e “Che meraviglia” e “Fantastica” piovuti sotto allo scatto.





Bianca Guaccero “orgoglio pugliese”, osserva un altro fan della presentatrice. Insomma, a stretto giro lo scatto in bikini in cui il perfetto lato B non passa inosservato ha ricevuto un’infinità di commenti oltre che 30mila mi piace. Non solo, però: “Peccato per quello scempio dietro la schiena… Andrebbe ripreso”, ha scritto una follower.

“Purtroppo hai ragione”, le ha fatto eco un fan. Il riferimento dell’utente è al tatuaggio sulla schiena di Bianca Guaccero. Si tratta di un tattoo piuttosto grande, che raffigura una geisha, ossia una di quelle artiste e intrattenitrici orientali diventate figure iconiche. Ma a quanto pare non piace a tutti. Tra l’altro la conduttrice ne ha anche un altro sul polso, che invece è dedicato alla figlia Alice.