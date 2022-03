“Sta insieme a lui”. Bianca Guaccero beccata a cena con il cantante: la foto dell’incontro ‘segreto’

Clamorosa bomba gossip su Bianca Guaccero. Stavolta non c’entrano nulla le questioni più strettamente professionali, infatti ‘Detto Fatto’ è escluso da questa notizia che sta travolgendo la conduttrice televisiva. Il settimanale ‘Diva e Donna’ ha infatti scoperto ben altro, ovvero che lei avrebbe un nuovo fidanzato. E non stiamo certamente parlando di uno qualsiasi, infatti è stata paparazzata in compagnia di un noto cantante italiano. Tra i due potrebbe davvero essere scoccato l’amore.

Parlando un attimo del suo lavoro, il colpo di scena tirerebbe direttamente in ballo la conduttrice Bianca Guaccero che, stando ad alcune indiscrezioni, pare sia prossima a cedere la guida del timone. La notizia è stata diffusa da ‘Tv Blog’, ma ancora non sembra essere andata incontro a una conferma ufficiale. Per lei pare che il futuro abbia in vista nuovi progetti. A corteggiare la conduttrice sarebbe Milly Carlucci in vista della prossima edizione di ‘Ballando con le stelle’. Ma veniamo a questa nuova notizia.

Di Bianca Guaccero e questo artista molto famoso se ne parla ormai da tantissimo tempo. Loro non hanno mai voluto confermare questa liaison d’amore, anche perché si conoscono dal 2017 e avrebbero potuto dire tutto in passato. Hanno preferito mantenere sempre il massimo riserbo e quindi non è dato sapere se siano una coppia già dall’epoca. Sta di fatto che ‘Diva e Donna’ adesso è convinto che tra la presentatrice e il cantante ci sia del tenero, anche alla luce di dove sono stati beccati.





Dunque, ‘Diva e Donna’ ha rivelato che insieme a Bianca Guaccero c’era il cantante Fabrizio Moro in un ristorante della capitale Roma. In loro compagnia anche Renato Zero, ma a rendere il tutto ancora più interessante è stato il fatto che la Guaccero e Moro hanno accompagnato Renato Zero nella loro abitazione e poi hanno voluto restare da soli a parlare all’interno dell’automobile. Quando Fabrizio ha notato la presenza del paparazzo, ha salutato la donna e se n’è andato per non fornire forse altre prove.

Nella prima pagina pubblicata dal settimanale di gossip, c’è scritto: “Bianca Guaccero e Fabrizio Moro. Le prime foto della coppia nella notte”. Ora c’è grande attesa e curiosità per scoprire se stavolta i diretti interessati finalmente usciranno allo scoperto e annunceranno di essere fidanzato, oppure se smentiranno questa notizia e confermeranno di essere semplici amici.