Si torna a parlare dello stato sentimentale di Bianca Berlinguer. Come molti già sanno, a dicembre è uscita la notizia che si starebbe sposando con il compagno Luigi Manconi. Oramai i due stanno insieme da circa 25 anni e per molti è arrivato il momento. Tra l’altro, proprio sul tema nozze, la Berlinguer non smentisce che sì arriveranno i fiori d’arancio ma non sa bene quando. La stessa giornalista ha poi confessato: “No, aspettiamo una tregua dal Covid”.

La domanda che verrebbe proprio da farle è: “Ma perché così tardi?”. Ora, se non fosse una signora d’altri tempo, avrebbe risposto che sono affari privati, invece Bianca Berlinguer ha preferito rispondere a questo: “All’improvviso, forse per festeggiare virtualmente le nozze d’argento, ma non mi chieda altro. Se un settimanale non avesse notato le pubblicazioni, non l’avremmo mai raccontato”. Tra l’altro, per via della riservatezza della coppia, forse in pochi sanno che Manconi ha perso la vista nel 2007.

Bianca Berlinguer ha poi raccontato a riguardo: “Coinvolge tutta la famiglia, ma Luigi è stato bravo e coraggioso: è riuscito a continuare la vita di prima, scrive libri, editoriali, organizza convegni, presiede la sua Onlus sui diritti”. Poi Bianca Berlinguer ha parlato un po’ di gossip e di quando, da giovanissima, è finita su una delle copertine di Novella 2000 per via della sua love story con l’attore Saverio Vallone.





“Ma sì… Ci siamo rivisti di recente, ha una bellissima famiglia”, ha narrato la giornalista. Ma la pacatezza finisce quando inizia a parlare di Valerio Merola. Come qualcuno ricorderà, il 66enne romano rivelò dopo decenni che voleva sposarla e fu rifiutato.

A questo punto Bianca Berlinguer ha commentato finalmente quelle dichiarazioni, visto che pare non andò proprio nel modo raccontato da Merola: “Lo frequentai, ventenne, per un solo weekend. La sua fu un’intrusione sgradevole, mirata a farsi pubblicità”. Insomma niente di che, racconta la bravissima conduttrice Bianca Berlinguer.