Disoccupata di lusso e fino al 31 dicembre sotto contratto con Mediaset per Barbara D’Urso qualcosa di importante potrebbe essere alla porta. Barbara, che ieri deve per forza aver visto l’esordio di Myrta Merlino e Pomeriggio 5, ha deciso di lasciare l’Italia in direzione di Londra dove, fa sapere, studierà l’inglese per un periodo. Per Carmelita l’estate del 2023 non è tutto da dimenticare, è arrivato infatti l’abbraccio di un ‘vecchio nemico’, Lucio Presta.

Ospite di Nunzia De Girolamo in occasione del DigitHon, la manifestazione che si è tenuta a Bisceglie nei giorni scorsi, Presta ha detto: “Barbara D’Urso è stata una nemica amatissima per molti anni. Siamo stati molto amici, lavoravamo insieme a inizio carriera, poi per un brutto malinteso se ne andò, ci rimasi male e credo che per 20 anni le ho fatto una guerra spietata”.





Barbara D’Urso, possibile passaggio in Rai? Le ultime notizie

E ancora: “Poi si diventa vecchi, arrivano i capelli bianchi, per caso si incontrano gli sguardi e capisci che forse non è più tempo di guerra, ma di pace. Uscirei con lei”. Un cambio di direzione non da poco. Durante la pandemia Presta aveva detto: “Pensierino del mattino in tempo di Coronavirus: posto che l’orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire )”.

“È ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento quello che mi domando ogni giorno è: come mai una Testata giornalistica VIDEONEWS accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?”. Ora però proprio Presta potrebbe essere la carta in più. E mentre Barbara esplora nuove opportunità dopo l’addio a Mediaset, ci sono voci che suggeriscono un possibile approdo alla Rai.

Nelle settimane scorse era circolata la voce di una possibile avvicendamento con Mara Venier alla guida di Domenica In. Voce non confermata mentre gli appassionati stanno attendendo con impazienza di vedere dove Barbara farà la sua prossima apparizione in televisione che, di sicuro, non sarà lontana.