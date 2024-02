E finalmente è nata Allegra: si aggiunge un altro fiocco rosa nella grande famiglia di Uomini e Donne. Un giorno prima della cosiddetta data presunta del parto, l’ex volto del programma ha dato alla luce questa bellissima bambina, venuta al mondo il 6 febbraio 2024. Non è ancora intervenuta sui social, ma ci ha pensato il suo compagno, anche lui ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

Nelle scorse ore l’ex tronista ha infatti pubblicato un post dolcissimo sul proprio profilo Instagram e oltre a dare il benvenuto alla sua bambina, ha dedicato delle parole d’amore alla compagna e neo mamma. “Benvenuta al mondo amore mio… È indescrivibile a parole. Oggi proprio non ne ho… respiro a fatica. La tua mamma è il mio eroe. Allegra 6/2/24”, ha scritto sotto al visino della neonata e aggiungendo un cuore rosso.

Fiocco rosa a UeD, è nata Allegra

Più tardi ha condiviso tra le Storie un’altra immagine della piccola Allegra, questa volta a colori. È l’immagine della figlia che dorme tranquilla nella culla e sopra semplicemente “Indescrivibile”, la scritta. Auguri a Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, che sono appena diventati genitori per la prima volta.

Lui da quando ha scoperto che sarebbe diventato papà non riusciva più a togliersi dalla testa l’idea di incontrare la sua bambina e insieme alla storica compagna conosciuta a UeD hanno documentato sui social il percorso della gravidanza. Anche i momenti più difficili, come la corsa in pronto soccorso a fine anno.

“Un bel giro al pronto soccorso per chiudere l’anno. Ne avevamo fatti pochi, ci stava fare l’ultimo giro di giostra. Riassunto: Ari ha la placenta anteriore. Motivo per cui la pancia non cresce tantissimo in avanti, ma tende a crescere verso l’alto“, aveva raccontato Andrea Cerioli spiegando che questa condizione comporta “un ‘soffocamento’ dello stomaco da parte dell’utero che comprime organi superiori” e “a volte le fa davvero male”. Tutto passato, ora è arrivata Allegra.