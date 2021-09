Belli da impazzire e innamorati come non mai. Si sa, lo abbiamo già ripetuto qualche altra volta: gli amori, molte volte, fanno giri immensi e poi ritornano. Avrete già capito di chi parliamo: Ben Affleck e l’amore della sua vita, miss Jennifer Lopez. I due sono in Italia, precisamente a Venezia, a un passo dalla serata finale e alla vigilia della presentazione del film (The Last Duel, fuori concorso) che lo vede tra i protagonisti, Ben Affleck è atterrato a Venezia, rispondendo alla domanda più pronunciata di questa 78esima edizione della Mostra del cinema.

E tutti chiedono: “Ma verrà da solo o con Jennifer Lopez?”. Naturalmente la risposta dell’attore e regista americano è arrivata a bordo di un motoscafo, direzione Canal Grande. Che poi, pensare al nome del motoscafo è già tutto un programma: “Confusion” e non “Amore”, come quello che è solito trasportare tra i canali George Clooney e Amal Alamuddin. Ed eccoli, belli come il sole, Jennifer Lopez e Ben Affleck.

I due attori sono arrivati insieme, mascherina coordinata e mano nella mano, pronti per il red carpet di domani sera per regalare ai fotografi questa nuova versione della coppia più invidiata del mondo, forse. Come ricorderete, per ripercorrere la vicenda della loro relazione, Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono conosciuti sul set di Gigli, fidanzati nel 2002, per poi firmare l’addio due anni dopo.





Una rottura da cui, a detta di Page Six, “Jennifer era uscita distrutta”. Pare che lei volesse mettere su famiglia, mentre il giovane attore preferisse la vita da scapolo. A un certo punto, dopo un film disastroso di coppia, Jen avrebbe detto basta. Questo, però, accadeva 17 anni fa. I Bennifer ora sono tornati insieme e non sembra potrebbe andar meglio tra loro, non fuggono più dai fotografi come a inizio 2000.

Sono genitori, divi affermati e – assicurano – ben più risolti rispetto a 20 anni fa. Questo poi è quello che si vede in pubblico. Non sappiamo cosa succede tra loro in casa, ma guardando quei baci e quegli sguardi, sembra ci sia tanta intimità tra loro. Fantastici.