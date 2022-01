“Scelgo la felicità”. Belen Rodriguez, il gossip su Stefano De Martino e quel video che spiazza

“È bellissimo riconoscere che ci sono persone con la quale diventare migliori, eppure nonostante questo, è importante non perdere di vista noi stessi, la nostra forza, la nostra unicità, i nostri sogni e la nostra speciale natura. “Non è tardi per riprendere quel sogno”.

E ancora: “Non dovremmo mai sentire che per colpa di qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo. Rifioriamo dal nostro silenzio, prendiamoci i nostri spazi. Lì nasceranno le cose più belle e giuste, non forse per gli altri, ma di certo per noi”.

Qualche giorno fa il post pubblicato da Belen Rodriguez aveva fatto sognare i fan, speranzosi di rivederla tra le braccia di Stefano De Martino. Innamorati durante Amici di Maria De Filippi, quando il ballerino era fidanzato con Emma Marrone, Stefano e Belen iniziano a frequentarsi e nel giro di poco nasce il figlio Santiago e si sposano, ma nel 2015 arriva il comunicato con il quale comunicano la separazione.





Dopo l’addio nel 2015, i due hanno riprovato a stare insieme fino al primo lockdown di marzo, ma il tentativo non è andato a buon fine ed è arrivata la seconda e definitiva rottura. Belen Rodriguez sembrava aver ritrovato il sorriso accanto ad Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì, ma dopo la nascita della figlia evidentemente qualcosa si è rotto e i due si sono lasciati.

Dopo le voci del clamoroso ritorno di fiamma con l’ex marito, Belen Rodriguez ha scritto alcuni post che – secondo i social e gli esperti di gossip – sarebbe una sorta di ammissione. Non solo, c’è un video in cui la showgirl argentina si mostra sorridente e serena e scrive “Scelgo la felicità”. Per molti anche questo filmato è un chiaro riferimento al ritorno di fiamma con l’ex marito. Da lei, ufficialmente, nessuna notizia.