“I miei figli…”. E a Belen Rodriguez scendono le lacrime: “Ne ho pagato le conseguenze”

Sono giornate movimentate per Belen Rodriguez. Sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Prima la separazione da Antonino Spinalbese, poi l’esordio in coppia con Teo Mammuccari a Le Iene. In mezzo come sempre tanto gossip, tante voci, supposizioni, sguardi indiscreti. E da parte sua tanta voglia di stare bene, di essere felice: “Appena ho provato la divisa nera mi sono messa a piangere. Mi sono emozionata – ha raccontato – È un programma che sognavo di fare da sette anni. Quando ho visto il nome di Davide Parenti sul cellulare mi sono emozionata”.

E ancora: “Non dovremmo mai sentire che per colpa di qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo. Rifioriamo dal nostro silenzio, prendiamoci i nostri spazi. Lì nasceranno le cose più belle e giuste, non forse per gli altri, ma di certo per noi”. Proprio sabato 19 febbraio Belen Rodriguez è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha rivelato tanti aspetti poco noti della sua vita.

Per esempio su Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì, ha dichiarato: “È un papà bravissimo, Antonino è proprio una brava persona”. Poi una confessione forse inattesa: “Io non metto weekend o giorni prestabiliti. Per me gli uomini soffrono tanto quando c’è una separazione perché i figli rimangono con noi e loro li vedono davvero troppo poco”.





Belen Rodriguez ha due figli, Santiago 8 anni avuto da Stefano De Martino e Luna Marì nata il 12 luglio dall’amore con Antonino Spinalbese. E a Verissimo spiega, commuovendosi: “Non è facile essere madri con due figli di genitori diversi. Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso”. Poi ha raccontato qualcosa sulla sua attuale vita sentimentale.

Quando spunta fuori il discorso sulla frequentazione con l’ex marito Stefano De Martino, Belen si ritrae: “Non so chi sia, non frequento”. Poi però lascia andare un ‘chissà’ che fa presagire nuovi sviluppi, a meno che qualcosa di più dell’affetto come genitori di Santiago sia già in essere. In ogni caso la 37enne dichiara: “Sono fidanzata con i miei gatti”. E aggiunge: “Vivere da soli è più semplice. Per tanti anni sono stata sempre l’eterna fidanzata di qualcun altro: sono stati sempre lunghi periodi in cui mi lasciavo e mi riprendevo. So che sono una pasticciona, ma la mia non è leggerezza, è che spesso pecco di entusiasmo”.

Infine sulle critiche ricevute per essere ricorsa alla chirurgia estetica Belen Rodriguez è convinta: “Con la mia faccia faccio quello che voglio. Pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico. Le critiche all’inizio mi danno fastidio, poi me le lascio scivolare addosso. Non capisco come sui social si possa dare diritto di parola a queste persone, ci vorrebbero delle leggi per impedirglielo”.