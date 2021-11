Belen o non Belen, questo è il dilemma. Una volta diventata quella che è, e cioè con ogni probabilità la showgirl più ammirata, invidiata e paparazzata degli ultimi anni, la compagna di Antonino Spinalbese è entrata nelle vite di tutti. Già. Inutile girarci intorno. Anche in quei simpatici internauti che su ogni notizia riguardante la vip in questione scrivono con veemenza “E a me che me ne frega a me?!?”. Sì, beh, anche loro, evidentemente, non riescono a fare a meno di staccare gli occhi da lei. E le mani dalla tastiera.

Cose che capitano. Così, ormai tutti sanno che la bella Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, papà della di lei secondogenita Luna Marì, sono in crisi. Addirittura una crisi nera, come hanno recentemente confermato in coro gli esperti Biagio D’Anelli e Alessandro Rosica: “Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto“.

D’altronde basta dare una sbirciatina, anche veloce, agli ultimi post del profilo di Antonino Spinalbese per rendersi conto che di Belen non c’è traccia. Adesso, comunque, tra le ultime Instagram Story dell’argentina naturalizzata italiana esce fuori una notizia che nulla ha a che vedere con la crisi di coppia. Belen mostra orgogliosa il suo nuovo ufficio, tutto arredato dalla sorella di una famosa conduttrice.





Belen, per chi fosse rimasto indietro, è titolare con Antonia Achille della Icona Production, Factory Family. Proprio nelle ultime ore la showgirl e imprenditrice ha finito di arredare l’ufficio dell’attività. La vip di “Tu si que vales” ha affidato l’arredamento dei locali alla sorella minore di Caterina Balivo. Parliamo di Sarah Balivo, 33enne architetto specializzata in set designer.

Belen Rodriguez è davvero entusiasta. Presenta così il suo ufficio appena arredato: “Ci tenevo tanto a farvi conoscere il nostro nuovo ufficio – dice su Instagram – Questa è la sala riunioni, questo è l’ufficio di Belen, qui è dove ragazzi lavorano insieme, poi c’è la stanza di ‘Totonia’, la cucina e un altro ufficetto ancora. Come sono felice!”. Insieme a lei c’è anche la mamma Antonella Cozzani. Insomma, davvero una giornata positiva dopo le ultime condizionate dalla crisi con Antonino.