“Cosa è successo davvero con Antonino”. Belen mai così diretta: dopo la rottura e la marea di voci, la verità

Belen Rodriguez è tornata single poco prima di Natale. La storia con Antonino Spinalbese, il giovane hair stylist, è finita e per i fan è stato come un fulmine a ciel sereno se si pensa che pochi mesi prima è nata la figlia, Luna Marì. Da quel momento è ripresa la frequentazione della showgirl argentina con l’ex marito e papà dell’altro figlio Santiago, Stefano De Martino. La cronaca rosa è tornata a parlare dei due ex coniugi. Tra loro stando alle foto scattate dai paparazzi e le ultime dichiarazioni di Belen sarebbe scoppiato il ritorno di fiamma.

Tuttavia è stato proprio Stefano De Martino a ribaltare le certezze e a smentire il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez: “Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto insieme, però in una madre e in un padre che passano magari la domenica insieme al loro bambino non ci vedo niente di straordinario”.

Belen Rodriguez ha parlato con il settimanale Chi e non crede che le sue storie abbiano detto tutto quel che c’era da dire, quando glielo si domanda, lei risponde: “Non voglio sembrare egoista ma oggi penso prima a me e ai miei figli. Se non sono contenta io per prima, è difficile che riesca a trasmetterlo a loro”. E schietta aggiunge: “Basta soffrire, non voglio più farlo, se una cosa non va, non va. Ho sbagliato tanto perché sono un’entusiasta ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, alla fine faccio male anche a me”. Le parole della showgirl argentina sembrano essere destinate al suo ex Antonino Spinalbese.





Ovviamente la curiosità riguarda il presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino con cui è stata ancora una volta paparazzata dal settimanale: i due si sono regalati qualche giorno di relax in un resort a Brescia. Il conduttore 32enne ha smentito il ritorno di fiamma, sottolineando che si vedono insieme al figlio Santiago, ma il bambino in questa occasione non c’era: “Con Stefano ci vediamo, non è una novità. No, la nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film: avrà detto tutto quando non ci sarò più”, sottolinea Belen Rodriguez.

Infine la showgirl argentina scende nel particolare e spiega la sua attuale situazione: “Io vivo a casa con i miei figli, se poi c’è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia è una cosa in più. Chi entra a casa mia lo fa solo perché non c’è nulla da nascondere. Dopo quello che ho vissuto, ho due figli da due uomini diversi e vanno tutelati. Ho provato per la seconda volta a formare una famiglia, adesso sono una mamma che vive con i suoi figli”.