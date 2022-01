“Sono loro!”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il gossip bomba del 2022: come li hanno pizzicati

Nel 2015, con un comunicato stampa rilasciato all’Ansa, Belen Rodriguez e Stefano De Martino annunciavano la separazione. ”Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di separarsi”, si leggeva nella missiva del legale della coppia, l’avvocato Andrea Miccichè. “Naturalmente resteranno immutati la stima e l’affetto reciproci e la comune volontà di mantenere un rapporto sereno, anche nell’interesse del figlio”.

Da lì la vita da separati: Stefano non ha mai confermato i numerosi flirt che gli sono stati attribuiti, mentre Belen ha vissuto una storia di due anni con Andrea Iannone, il pilota di Moto GP che dopo la showgirl ha avuto una relazione con Giulia De Lellis. Poi il ritorno di fiamma e il nuovo addio, arrivato come un fulmine a ciel sereno nel 2019.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme in aeroporto

Belen Rodriguez è poi stata paparazzata con Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano ora concorrente del Grande Fratello Vip 6, poi il grande colpo di fulmine con Antonino Spinalbese. I due si sono conosciuti nell’estate del 2020 per motivi di lavoro e l’11 luglio del 2021 la showgirl argentina ha messo al mondo la prima figlia della coppia: Luna Mariè.





Grazie ad Antonino Spinalbese Belen ha ritrovato il sorriso, ma la serenità è durata poco, perché già lo scorso ottobre sono iniziate a circolare le voci di crisi. Ormai i due non si mostrano insieme da più di tre mesi e ora qualcuno spera i un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, padre di Santiago. Belen Rodriguez e il conduttore hanno trascorso il Natale insieme e in queste ore il sito Whoopsee ha pubblicato alcuni scatti che mostrano i due in aeroporto, immortalati nel giorno del ritorno di lei dal Sud America, dove era volata insieme all’amica Patrizia Griffini.

Le foto pubblicate da Whoopsee

Stefano De Martino accoglie Belen Rodriguez con abbracci e sorrisi, prende la sue valigie, le carica in macchina e si dirige a Milano, a casa della showgirl, dove ad attenderli c’era il figlio Santiago, che ha accolto la mamma con un dolce messaggio: “Sono fortunato ad avere una mamma come te”.