“Ecco che mi è successo”. Belen ‘scomparsa’ dai social: tutti preoccupati. Ma ora spiega la sua assenza

Manca davvero poco: ancora qualche settimana e poi Belen Rodriguez potrà stringere tra le sue braccia la sua Luna Marie. In attesa di quel momento speciale, la modella sta trascorrendo le sue giornate in compagnia delle persone più care. Il nuovo compagno, Antonino Spinalbese, è sempre al suo fianco e, proprio come lei, è molto emozionato all’idea di diventare genitore. A scegliere il nome Luna, come ha svelato la stessa Belen, sarebbe stato il primo figlio Santiago (nato dalla relazione con Stefano De Martino), mentre la modella avrebbe aggiunto un tocco “poetico”, completandolo con Marie.

“Sto vivendo la gravidanza con più consapevolezza della prima – aveva confessato qualche tempo fa la Rodriguez al settimanale Chi -, quando sei più piccola non sai a cosa vai incontro e tutto quello che arriva è nuovo, adesso so bene cosa sta per succedere. A parte le nausee non sono una di quelle mamme che ‘vede la luce’: per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio”.

Intanto nelle ultime settimane ha destato molta attenzione il fatto che Belen Rodriguez sia stata assente da Instagram. I fan hanno iniziato a chiedersi il perché: la showgirl argentina, incinta della seconda figlia, ha raccontato nelle Stories cosa sta succedendo e ha spiegato di voler vivere l’ultimo periodo della gravidanza lontano dai social, rinunciando a condividere tutto con i follower. Una scelta che deriverebbe dal momento delicato che sta attraversando.





“Sono un po’ assente dai social, non lo so… questa gravidanza mi è presa un po’ così. Mi voglio tenere un po’ di cosine per me, mi sento più serena, mi sembra di custodire la mia gravidanza e questo mi fa sentire bene”, spiega Belen Rodriguez. Vive il suo quotidiano con il fidanzato Antonino Spinalbese, il figlio primogenito Santiago e la sua famiglia, più distaccata dal mondo del web, quello che da anni l’ha eletta regina.

“Non è che io sia diventata antipatica. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo. Manca poco, io sto bene, sono un po’ stanca perché sto arrivando alla fine di questo lungo viaggio. Manca meno di un mese…”, chiarisce ancora. “Non vedo l’ora di vedere ‘Lunita’, non vedo l’ora di condividerla con voi. Penso che questo sia in assoluto il momento più bello di una donna: partorire, dare alla luce un figlio”. E conclude: “Intanto qualche fotina la posto ogni tanto… Vi voglio bene e vi mando un bacio”.