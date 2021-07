Belen Rodriguez è diventata mamma bis: poco dopo la mezzanotte di lunedì 12 luglio è nata Luna Mari, la figlia avuta con Antonino Spinalbese. La piccola pesa 2.9 chili, come rivelato dalla mamma su Instagram, ed è venuta al mondo con un parto naturale (stessa cosa accaduta all’altro figlio, Santiago, avuto da Stefano De Martino). La showgirl argentina ha già postato sui social le foto della piccola Luna Mari. E immediatamente sono fioccati i commenti: “Ha già il tuo broncio che farà strage, che meraviglia”, ha scritto una follower. “Ha la tua bellissima bocca, complimenti per questa perla!”, ha commentato qualcun altro.

Belen Rodriguez ha annunciato l’arrivo di Luna Mari con una Instagram story e poche ore dopo ha pubblicato un paio di scatti che ritraggono la piccola appena nata. “C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna”, ha scritto Belen Rodriguez, che in questi anni non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare di nuovo mamma e di regalare un fratellino o una sorellina a Santiago.

Anche Fabrizio Corona e Stefano De Martino (i due ex di Belen Rodriguez) hanno fatto gli auguri alla coppia. L’ex re dei paparazzi su Instagram ha pubblicato una Instagram Story taggando la showgirl e il fidanzato Antonino Spinalbese e la scritta “Auguri Gorda, benvenuta Luna”. Poi è stata la volta del ballerino. Dopo un iniziale silenzio, il conduttore di Stasera tutto è possibile e Made in Sud ha lasciato un like alla foto della piccola Luna Mari.





E nel frattempo Luna Mari sta diventando una star dei social. Diversi sono gli scatti della neonata pubblicati da mamma e papà. La 36enne argentina ha anche pubblicato tra le Stories Instagram un’istantanea in cui si è immortalata ad allattare. Una foto che è diventata virale in pochissimo tempo ed è stata visualizzata da migliaia e migliaia di fan.

Sempre tra le Stories, Belen Rodriguez ha mostrato un’immagine in cui Antonino tiene in braccio la piccolissima Luna Mari. Anche in questo caso il tasso di dolcezza è schizzato alle stelle. Con l’attuale compagno, di 11 anni più giovane di lei, la showgirl sudamericana ha ritrovato tranquillità e amore, ma soprattutto il senso della famiglia. Come ha rivelato la stessa Belen, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. “Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quello sono coerente”.