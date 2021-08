Belen Rodriguez è tra le donne più felici del mondo in questo periodo. Innamorata alla follia del suo compagno, ancora in vacanza in un posto meraviglioso come l’Isola di Albarella e da un mese e mezzo fa circa mamma per la seconda volta. E proprio pochi giorni fa l’argentina più famosa d’Italia ha mostrato ai fan il primo video della piccola Luna Marì.

Una breve clip, accompagnata dalla didascalia “Amore”, in cui si vede la nuova arrivata in tutto il suo splendore e che a stretto giro ha registrato un vero boom di visualizzazioni. Bellissima Luna Marì che, mentre viene coccolata da mamma Belen Rodriguez che l’accarezza, le circonda il viso e giocherella con i suoi sottilissimi capelli, a un certo punto si lascia andare a un sorriso incredibile sul suo visino conquistando davvero tutti.

Belen Rodriguez sgridata dal figlio Santiago

Dopo il debutto social di Luna Marì Belen Rodriguez ha continuato a pubblicare immagini e Storie sul suo affollato profilo Instagram e le ultime vedono protagonista il primogenito, Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino. Un simpatico siparietto mamma e figlio incentrato proprio sull’attività social della showgirl argentina.





Nelle clip si vedono Belen Rodriguez e il figlio Santiago chiacchierare quando a un certo punto il bambino, vedendola con il cellulare in mano pronta a fare una Storia l’ha sgridata, letteralmente, scatenando la risata della mamma che poi è subito passata alla difensiva. “Ti fai tremila foto al giorno” ha tuonato Santi a Belen, che a suon di musica stava facendo ondeggiare il telefonino.

E Belen Rodriguez, anche un po’ sorpresa dalla strigliata in diretta del figlio, si è subito affrettata a negare quanto aveva appena detto. Ma Santiago non si è lasciato intimidire e le ha fatto notare, sempre davanti a tutti: “Eh ma come no. Ho contato trecento foto e ancora del 2021″. Insomma, è proprio il caso di dire che questa volta i ruoli madre e figlio si sono decisamente invertiti.