Belen Rodriguez, la nuova foto non riscuote il successo sperato. La modella, showgirl e conduttrice argentina torna a fare accendere i riflettori su di lei. Questa volta, però, i pettegolezzi non riguardano la vita privata e sentimentale di Belen in merito alla presunta crisi con Antonino Spinalbese. Ad accendere gli animi, sarebbe stata una foto condivisa sul social dalla diretta interessata.

In attesa che la mamma e il papà della piccola Luna Marì decidano di rompere il silenzio in merito alla presunta crisi di coppia, le attenzioni di alcuni fan si concentrano proprio sul nuovo selfie che Belen ha deciso di postare su Instagram. Ma il risultato non è quello sperato, perchè nel giro di poco tempo alcuni commenti hanno sollevato non poche perplessità.

Ritocchino di troppo? Le labbra di Belen in primo piano non possono che sollevare qualche sospetto e infatti sono in tanti a fare notare che queste appaiono “storte”. Si legge: “Dovresti fare causa al chirurgo plastico”, “Labbra talmente rifatte da diventare storte”, “Smettila di rifarti, stai esagerando”, “Il troppo storpia e si vede”.





Ma è pur vero che Belen ha sempre dato prova di lasciarsi scivolare addosso i pettegolezzi, e anche in questo caso, la showgirl ha deciso di metterci una pietra sopra e passare ben oltre le critiche ricevute. Nessun commento da parte di Belen, almeno per il momento, nè per quanto riguarda il presunto ritocchino, nè tanto meno sulle questioni di cuore.

E a proposito della crisi, le ultime foto di coppia risalirebbero agli inizi del mese di ottobre. A distanza di qualche tempo, impossibile per i fan non domandarsi il motivo. E Belen, sempre molto attiva sui social e pronta a curare il suo rapporto con i fan, potrebbe non fare passare così tanto tempo per rispondere ai pettegolezzi che circolano da diverse settimane.