Belen Rodriguez ha partorito da poco la bellissima Luna Marì, le cui foto sono pubblicate quasi quotidianamente dalla showgirl argentina sui social network. Lei si è ripresa con la piccola in più occasioni, sia mentre la tiene in braccio e la coccola sia durante la fase di allattamento. Poi ha anche postato un bellissimo quadretto di famiglia con la presenza anche di papà Antonino Spinalbese. Successivamente ha fatto vedere suo fratello Jeremias, mentre la prende in braccio per la prima volta.

Intanto, nelle scorse ore è arrivata una voce bellissima sui due genitori. Secondo Rosica, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbero pronti a convolare a nozze: “Il matrimonio con l’attuale fidanzato Antonino arriverebbe proprio nel 2022, quindi l’anno prossimo. Ma lei dimenticherà mai Stefano De Martino?”. Quindi, l’esperto di gossip nutre ancora qualche dubbio perché la sudamericana ha sempre considerato il suo amore più grande quello col ballerino e conduttore napoletano. Qualche ora fa la foto più bella.

Nonostante siano trascorsi ancora pochi giorni dal suo parto, Belen Rodriguez si è già mostrata in forma smagliante. Per la prima volta da quando è venuta alla luce la piccola Luna Marì, si è fatta vedere in bikini e il risultato è stato incredibile. Infatti, non sembra assolutamente reduce da una gravidanza perché la sua bellezza e il suo fisico perfetto sono rimasti intatti. Ovviamente siamo sicuri che in direct su Instagram sarà stata inondata di messaggi positivi dei suoi scatenatissimi ammiratori.





Belen Rodriguez si è quindi immortalata in uno spettacolare selfie, mentre ha addosso un bikini di colore bianco meraviglioso. La sua perfezione è quasi da non credere, quindi non sono rimasti assolutamente strascichi dalla sua gravidanza. La donna è riuscita a mantenere una linea incredibile, visto che probabilmente avrà seguito alla lettera tutti i consigli ricevuti per rimanere in forma pazzesca. Tutti sono rimasti dunque incantati dal fascino e dalla perfezione della modella e conduttrice sudamericana.

I tre fratelli Belen, Cecilia e Jeremias hanno posato con gli abiti del nuovo marchio, Hinnominate, nato da una collaborazione con la Dream Project Spa alcuni giorni fa. E Belen Rodriguez non potrebbe essere più felice: “Siamo orgogliosi di potervi presentare Hinnominate, nato dall’amore e dall’unione con i miei fratelli, mano nella mano in questo bellissimo progetto”.