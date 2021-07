Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate della televisione odiata. Ma non manca la frangia degli haters che non perdono occasione di criticarla. Domenica 11 luglio la showgir largentina è diventata mamma per la seconda volta, all’ospedale di Padova è nata Lana Marì, frutto dell’amore con il compagno Antonino Spinalbese.

Come raccontato da Belen Rodriguez, che ha presentato Luna Marì su Instagram, la piccola, di 2,9 kg, è nata il 12 luglio 2021 alle 00.47 con parto naturale. Dopo una settimana di relax sull’isola di Albarella, in provincia di Rovigo, in una splendida villa con piscina immersa nel verde, Belen Rodriguez è tornata a lavoro ma è stata costretta a interrompere le registrazioni di Tu sì que vales per un malore.

“Non sono stata bene, ho subito 3 flebo” ha esordito la conduttrice per poi aggiungere che è stato necessario a causa del fatto che era completamente disidratata. E a soli 12 giorni dal parto Belen Rodriguez è tornata ad allenarsi, con l’aiuto di una personal trainer.





E le critiche non sono mancate. “È semplice tornare in forma… Hai tutti ai tuoi piedi” scrive un utente. “Se continua a non mangiare finirà di nuovo dritta in ospedale, ci tiene troppo all’apparire e non mi sembra che questa donna possa essere un buon esempio per le future mamme” scrive un altro utente.

Ma c’è un’altra polemica che riguarda la showgirl argentina e riguarda le sue labbra. In tanti, infatti, l’hanno accusata di aver esagerato con il filler definendo le labbra come ‘’due canotti’’. Le critiche erano arrivate anche nel mese di aprile, quando Belen Rodriguez aveva pubblicato una foto in bianco e nero in cui le sue labbra risaltano parecchio: “Che esagerazione…le labbra più grandi del viso….”, “Ma che motivo avevi di fare le labbra”, “Perché deturpare la bellezza?”, si leggeva tra i commenti.