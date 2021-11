“Altro che crisi superata”. Belen Rodriguez e Antonino, nuova bomba: la scoperta è di quelle pesanti

Negli ultimi giorni non si fa che parlare della presunta storia in crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Tutto ha avuto inizio quando ha cominciato a diffondersi la voce che la showgirl e il modello fossero giunti alla fine del loro amore. Ma come stanno davvero le cose? La Rodriguez, con un post Instagram criptico, sembrò persino avallare l’ipotesi della rottura. Poi la svolta: i due sono volati a Parigi, per concedersi un weekend romantico, probabilmente per riannodare i fili d’amore che s’erano sfilacciati.

Tuttavia pare che nella capitale francese qualcosa sarebbe andato storto. A svelare cosa sia successo è il magazine Oggi. Tutto avviene dopo la sera del 1 novembre, la sera in cui tutta la famiglia Rodriguez si è data appuntamento al ristorante milanese El Porteno per festeggiare papà Gustavo. Presenti alla cena Jeremias con la sua fidanzata, mamma Veronica e Belen Rodriguez, assieme a Luna Marì. Di Antonino nemmeno l’ombra.

Il magazine Oggi ha notato che quel lunedì Antonino si è mostrato sui social “chiuso in camera, da solo, di fronte alla tv, dopo una mesta spesa all’Esselunga a base di broccoli surgelati e yogurt greco”. Il settimanale diretto da Umberto Brindani non ha dubbi: “Con Belen Rodriguez ci sono tutti, ma non l’ha invitato alla festa”. Tutto ciò sarebbe avvenuto dopo il viaggio a Parigi.





Ma cosa è successo in Francia? Mentre Belen Rodriguez e Spinalbese erano a Parigi, quest’ultimo aveva pubblicato su Instagram una frase tutta da decifrare: “Lezione di vita”. In molti pensarono che dietro a tale esternazione ci fosse questo significato: ‘Dopo la tempesta sentimentale è arrivato il sereno’.

Oppure: ‘C’è sempre da imparare qualcosa nelle difficoltà’. Alla luce però dell’assenza di Antonino al compleanno di Gustavo, sempre il magazine di Brindani rilegge la vicenda in un’ottica diversa. “La ‘lezione di vita’ a cui Spinalbese faceva riferimento sui social – si legge su Oggi -, più che un ritorno all’armonia sembra l’indicazione di una bella litigata. E la sensazione che la storia tra i due sia davvero giunta al capolinea è sempre più netta”. È finita quindi tra Antonino e Belen Rodriguez?