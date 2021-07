“Lavori in corso…”. Belen Rodriguez, neomamma e lavoro. E ha avuto anche il tempo di fare questo

Belen Rodriguez si coccola la figlia Luna Marì: la piccola nata il 12 luglio è già diventata una star dei social. La mamma l’ha presentata ai suoi tantissimi follower e davvero bellissima: il taglio della bocca pare essere proprio quello di sua madre. Nelle ultime ore ha mostrato il viaggio in macchina con la piccola e il suo risveglio. Belen Rodriguez ha dedicato dolci parole alla figlia, dicendo: “Come si bella, mamma mia”.

Nel frattempo proseguono le registrazioni di Tu sì que vales, il programma che Belen Rodriguez conduce, anche se con qualche intoppo. Infatti la showgirl argentina a poco più di una settimana dal parto è tornata a lavorare. Forse troppo presto tanto che è stata vittima di un malore. “Non sono stata bene, ho subito 3 flebo” ha esordito la conduttrice per poi aggiungere che è stato necessario a causa del fatto che era completamente disidratata. Belen Rodriguez ha poi aggiunto che: “C’ho provato, ma non sono riuscita a registrare”.

Belen Rodriguez aveva annunciato il suo rientro nel programma con un post su Instagram, annunciando di essere in partenza per Roma. Poco dopo ecco comparire le stories dell’argentina sul treno, con Luna Mark di appena 7 giorni, in braccio al papà mentre dorme sul treno, sfinito. Il giorno successivo si è ripresa ed è tornata a lavorare in piena forma. Sempre su Instagram ha documentato il tutto con foto e storie.





“Ci sono”, spiega Belen Rodriguez mentre nei camerini si prepara prima della registrazione del seguitissimo programma di Canale 5 che vedremo in onda a settembre. Poi passa la parola all’assistente che racconta come 24 ore prima non riusciva neanche a camminare ed è stata portata via con la sedia a rotelle. Ma le flebo “hanno fatto un miracolo”, aggiunge.

Insomma al lavoro Belen non sa rinunciare e lancia anche un messaggio a tutte le donne che hanno da poco partorito. La sua iperattività è sempre visibile sui social come dimostra un suo commento a un video in cui mostrava un locale con divani, mobili da montare e sedie: “New office Milan lavori in corso”, scrive Belen Rodriguez. Insomma tra una registrazione e l’altra ha avuto il tempo di andare a controllare lo stato di avanzamento dei lavori nel nuovo ufficio di Milano. E nel frattempo continua a coccolarsi la sua splendida creatura postando sui social questi teneri momenti.