Belen Rodriguez ha voltato pagina. Tutti i tentativi di Antonino Spinalbese di riconquistarla sono andati a vuoto. “Stai sempre vicino a persone che stanno bene e lascia che chi si lamenta costantemente faccia la sua strada. Scegli con cura gli amici e i compagni di viaggio, che a star vicini a gente felice, si vive comunque meglio”, così scriveva la bella argentina pochi giorni fa. Sulla fine della storia con Antonino erano girate le storie più disparate: anche presunti tradimenti.



“Anche Belen ha scelto le corna, sei pazzesca!” affermava scherzando Patrizia Griffi e Belen replica: “Le corna sono solo due?”. “Perché?” chiede l’amica “Perché penso di averle” risponde Rodriguez e l’amica Patrizia precisa “Le avevi avute”, ma Belen è categorica “No, no le avrò sicuramente”. Quindi Belen Rodriguez continua: “Dalle corna non si salva nessuno”. Patrizia Griffi sdrammatizza e conclude la storia affermando” Siamo come i cestini di lumache… piene di corna!”.



Insomma, qualcosa tra la bellissima argentina e Antonino è successo: a questo punto è difficile anche negarlo. Come è difficile negare che nella vita di Belen Rodriguez sembra ci sia qualcun altro. Ieri sera ha condiviso le foto bollenti di un bagno.Tra il chiaro scuro della luce soffusa, le sue forme si intravedono in modo provocante e audace.







Nella seconda Instagram Stories nella vasca dice: “Ora leviamo il tappo. Così ho smesso di bruciarmi”. Poi si avvicina al cellulare per stoppare la ripresa e sussura provocante: “Buona notte”. Subito dopo si sentono dei passi e Belen divertita dice “Chi è?”. Sembra che al suo fianco ci sia Stefano De Martino. Del resto le voci correvano.

Sui social era arrivata una prova, un indizio decisivo per molti, che potrebbe confermare il secondo ritorno di fiamma tra i genitori di Santiago. Stefano De Martino ripreso in palestra mentre si allena insieme all’ex “cognato” Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez. Quindi è anche già tornato a frequentare gli affetti vicini all’ex moglie?