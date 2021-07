“Nato dall’amore”. Belen Rodriguez, la grande novità in famiglia. Si festeggia tutti uniti

La seconda figlia di Belen Rodriguez Luna Marì ha visto la luce. Il frutto dell’amore tra la showgirl e Antonino Spinalbanese è nato nella notte tra l’11 e il 12 luglio. E così Santiago adesso ha una sorellina da proteggere e coccolare. Per la modella di Buenos Aires è stata una grandissima gioia, accompagnata però pochi giorni dopo da un lutto. La scomparsa della pianista di Tu si que Vales Nerina Pieroni, morta a 81 anni in una casa di riposo a Savigliano, ha addolorato tutto lo staff della trasmissione compresa ovviamente Belen.

In ogni caso, appena dopo il parto, Belen non ha perso tempo ed è tornata subito al lavoro. In molti si sono detti stupiti della forma smagliante della vip. Ma qualcosa è andato storto. Martedì 20 luglio, durante la registrazione di una puntata di Tu si quel vales, Belen ha avuto un malore. È stata lei stessa a rivelarlo: “Sono appena tornata in hotel perché non sono stata bene, ho subito tre flebo, perché ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare. Speriamo domani di riuscire a fare Tu Si Que Vales”.

E così in tanti l’hanno accusata di essere tornata a lavorare troppo presto. Ma Belen Rodriguez non ha alcuna intenzione di mettersi a riposare. Ne è una conferma la sua ultima avventura imprenditoriale, lanciata martedì 27 luglio con alcuni post e varie storie sul profilo Instagram. Belen ha dato vita, ancora, ad un nuovo brand. La particolarità è che lo ha fatto insieme ai suoi fratelli Cecilia e Jeremias. La showgirl 36enne dichiara: “Orgogliosi, è nato dall’amore”.





Capi essenziali, minimal e comodi, sono in tanti ad esserne già innamorati. I tre fratelli posano con gli abiti del nuovo marchio, Hinnominate, nato da una collaborazione con la Dream Project Spa. E Belen Rodriguez non potrebbe essere più felice: “Siamo orgogliosi di potervi presentare Hinnominate, nato dall’amore e dall’unione con i miei fratelli, mano nella mano in questo bellissimo progetto”.

Non è certo la prima volta che Belen è attiva nel modo dell’abbigliamento. In principio fu Me Fui, brand di beachwear ideato con Chechu. Poi è arrivata la collaborazione con Original Marines per i capi da neonata, con la special box Luna Capsule. Adesso arriva la nuova linea, nata in collaborazione con Cecilia e Jeremias. I nuovi capi sono tutti accomunati da colori neutri come il nero, cammello, cioccolato, mattone e rosa. E già si preannuncia un altro successo dei fratelli Rodriguez.