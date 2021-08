“Tutti i miei ex lo hanno fatto”. Belen Rodriguez non ha problemi a dirlo (nonostante Antonino)

È davvero un periodo felice per Belen Rodriguez. Dopo la nascita della sua seconda figlia Luna Marì, la showgirl si sta godendo le prime settimane dell’ultima arrivata in famiglia. Naturalmente assieme al suo amore e papà della piccola Antonino Spinalbanese. Recentemente i due innamorati hanno anche festeggiato, con una cena a base di pesce crudo in uno splendido giardino, il loro primo anniversario. E si parla sempre più insistentemente di matrimonio.

L’ultimo post che ha rilanciato le voci sulle nozze imminenti porta proprio la firma di Belen. Con una serie di foto che la ritraggono con un anello regalatole da Antonino la modella e conduttrice ha scritto: “Pronta per te e per me”. Per tutta risposta Antonino ha spiegato cosa chiede alla sua bella praticamente ogni giorno. “Io chiedo a Belen di sposarmi tutti i giorni, tranne quando litighiamo. Lì chiedo il divorzio” ha confessato l’hair stylist al settimanale Chi.

Proprio a Chi Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese hanno svelato altri curiosi retroscena di queste settimane così movimentate. Come i messaggi che gli ex di Belen le hanno inviato per farle gli auguri: “Sono stati tutti molto carini” le parole della vip. Immancabile il messaggio dell’ex marito e papà di Santiago, Stefano De Martino. Il ballerino non ha rilasciato commenti pubblici, tranne qualche like ai post, ma in privato non ha fatto mancare la sua vicinanza a Belen. L’altro ex Fabrizio Corona ha dedicato una story su Instagram: “Auguri gorda. Benvenuta Luna”.





“Mia figlia – dice a Chi Belen – era nel mio destino. Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto. Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo, cambiamo, e cambiano le nostre esigenze. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene”.

La seconda gravidanza, tuttavia, ha riservato qualche problema a Belen Rodriguez. “Non è una passeggiata a 36 anni – ammette oggi – Quando aspettavo Santiago, nove anni fa, non mi accorgevo della fatica che il corpo fa, è una macchina spaziale che realizza una persona con il tuo Dna. Questa volta ho sentito tutta la fatica. Ho avuto le nausee fino al quinto mese, ero senza forze, anemica. E Antonino ha ‘subìto’ tutto con grande rispetto”.